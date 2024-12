Die Verkehrsbehörde Skånetrafiken hat Nobina die Konzession erteilt, den Busverkehr in Malmö von Juni 2027 an zwölf Jahre lang weiter zu betreiben und auszubauen. Ab 2027 sollen rund 300 Busse in Malmö fahren, davon 95 Prozent Elektrobusse. Einige Jahre später sollen 100 Prozent der Busse elektrisch sein. Der Zuschlag umfasst auch Nobinas Zusage, zwei neue Betriebshöfe zu errichten, die bei Vertragsbeginn im Juni 2027 betriebsbereit sein sollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...