McDonald's: Rückkehr der Kunden könnte Seitwärtsphase beenden!

McDonald's war lange Zeit für preisgünstige Menüs bekannt. Zuletzt ging der Nettogewinn der Fast-Food-Kette in den USA im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 3 % zurück. Viele Verbraucher haben McDonald's in letzter Zeit wegen hoher Menüpreise und einem E. coli-Ausbruch in mehreren Restaurants gemieden. Charttechnisch folgte auf eine steile Anzugsphase im Oktober ein Down Gap. Danach ging es für das Papier des Fast-Food-Konzerns seitwärts weiter.

McDonald's-Aktie: Chart vom 10.12.2024, Kürzel: MCD, Kurs: 296.96 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei nachhaltigen Kursen über 303 USD würden wir ein Kaufsignal der Fast-Food-Aktie bekommen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die 50-Tagelinie wäre dies ein Schwächezeichen und der Abwärtsdruck könnte zunehmen.

Meinung

McDonald's ist entschlossen, die Kunden wieder in seine Filialen zu locken. Die schwindenden Umsätze sollen der Vergangenheit angehören. Der Fast-Food-Riese hat in den letzten Monaten mehrere Änderungen an seiner Speisekarte vorgenommen, um den Umsatz zu steigern. Zu diesen Updates gehören ein 5-Dollar-Essensangebot, die Rückkehr des McRib und ein neues McValue-Menü, das am 7. Januar 2025 angeboten werden soll. Es ist schwer zu sagen, ob die jüngsten Bemühungen von McDonald's, Kunden zurückzugewinnen, zu signifikanten positiven Ergebnissen führen werden. Ein Ausbruch der Aktie nach oben könnte als Hinweis auf eine positive operative Entwicklung gewertet werden.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 215.97 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 915.81 Mio. USD

Meine Meinung zu McDonalds ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 10.12.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in MCDhält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

