Bitcoin Prognose: Trump-Sohn sicher - BTC steigt auf 1 Mio. $

Bitcoin fällt unter 95.000 US-Dollar und erlebt einen schwachen Handelstag. Während die Marktbreite sogar 6,5 Prozent in den letzten 24 Stunden verliert, baut Bitcoin seine Marktdominanz wieder etwas aus. Dennoch musste BTC vom Allzeithoch fast 10.000 US-Dollar abgeben. Kurzfristig geht den Bullen die Luft aus, die Korrektur könnte jetzt durchaus den Support bei 90.000 US-Dollar ansteuern. Dennoch könnte der Rücksetzer eine Chance sein, denn langfristig gibt es noch viel Potenzial für BTC.

So äußerte sich der Sohn Eric des designierten US-Präsidenten Donald Trump nun abermals positiv über die wertvollste Kryptowährung der Welt. Denn Bitcoin könnte seiner Meinung nach über eine Million US-Dollar steigen.

Trump-Sohn bullisch: Bitcoin-Kurs auf 1 Million US-Dollar

Eric Trump äußerte sich auf der Bitcoin-Konferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten äußerst optimistisch zu Bitcoin und prognostizierte einen möglichen Kursanstieg auf 1 Million US-Dollar. In seiner Rede würdigte er die Bestrebungen seines Vaters, Donald Trump, ein international wegweisendes regulatorisches Umfeld für Kryptowährungen zu schaffen. Diese Ausrichtung zeigt sich auch in den jüngsten politischen Entscheidungen. Donald Trump betont die Bedeutung einer kryptofreundlichen Regierung und nominierte kürzlich Paul Atkins, einen bekannten Befürworter deregulierten Markthandels, als künftigen SEC-Vorsitzenden. Statt dem Krypto-Gegner Gensler steht nun also bald ein Befürworter digitaler Assets an der Spitze der US-Börsenaufsicht. Diese Entwicklungen könnten Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte in den kommenden Jahren erheblich unterstützen.

JUST IN: President Donald Trump's son, Eric Trump says, "I am confident that Bitcoin is going to hit $1 million." pic.twitter.com/1SqScvddl2 - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 10, 2024

Bitcoin erreichte kürzlich erstmals die Marke von 100.000 US-Dollar, ein historisches Ereignis. Für einen Kurs von 1 Million US-Dollar wäre jedoch erneut eine Verzehnfachung erforderlich, die durch mehrere starke Kurstreiber unterstützt werden könnte. Politische Adoption spielt eine zentrale Rolle, da immer mehr Staaten, darunter die USA und Brasilien, über eine strategische Bitcoin-Reserve nachdenken, ähnlich wie bei Gold. Gleichzeitig fördern Unternehmen die Integration von Bitcoin, wobei MicroStrategy als Vorreiter agiert. Eine positive Krypto-Regulierung, insbesondere in den USA, schafft zusätzliches Vertrauen in digitale Vermögenswerte. Zudem deutet eine mögliche geldpolitische Wende auf ein günstigeres Umfeld für knappe Güter wie Bitcoin hin. Fundamental gibt es also noch einige Makro-Treiber für den Bitcoin-Bullenmarkt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.