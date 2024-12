Pepe Unchained steigt am Listungstag 89 % nach erfolgreichsten Memecoin-Presale

Am heutigen Tage hat Pepe Unchained sein Debüt an den Kryptobörsen gefeiert, nachdem das Projekt zuvor den erfolgreichsten Memecoin-Presale der Geschichte durchgeführt hat. Unmittelbar nach der Einführung an der Börse Uniswap konnte dieser schon eine Marktkapitalisierung von bis zu 200 Mio. USD erzielen.

Trotz der Korrektur des Kryptomarktes hat sich Pepe Unchained hervorragend entwickelt, was darauf hindeutet, dass es sich bei dem Projekt um einen der Coins handelt, welchen Investoren während eines Dips kaufen.

Zeitgleich zur Listung erfolgt der Start einiger Anwendungen wie der Layer-2, der DEX und der Bridge. Bald wird zudem ein Memecoin-Launchpad mit dem Namen Pepe Pump Pad veröffentlicht, welches faire und günstige Starts ohne Code und mit wenigen Klicks ermöglicht. Mithilfe der Layer-2 werden dabei die Kosten reduziert und die Geschwindigkeit erhöht.

Eingeführt wurde der $PEPU-Coin an der dezentralen Kryptobörse um 15:00 Uhr. Zudem sollen sich schon einige Tier-1-Börsen auf die Notierung des Tokens vorbereiten, welche in den kommenden Tagen folgen.

Das Team von Pepe Unchained hat zudem Liquidität im Umfang von 3,3 Mio. USD für einen Zeitraum von 11 Monaten gesperrt. Somit wird für ein deutlich besseres Handelsumfeld mit weniger Preisverzerrungen gesorgt.

Schon innerhalb der ersten zwei Stunden erreichte er ein Handelsvolumen von 11,13 Mio. USD, was wiederum die Chancen auf mehrere CEX-Listungen vergrößert, da es einer der wichtigsten Parameter für diese ist. Trotz der Marktschwäche kann sich der $PEPU-Coin weiterhin über seinem Listungspreis halten.

Beanspruchung der $PEPU-Coins und DEX-Handel sind nun live

Interessierte können den $PEPU-Coin sowohl an der DEX Uniswap, als auch auf seiner eigenen PEPUswap handeln, wobei das Handelspaar auf beiden Kryptobörsen nun live ist.

Überblick über das Angebot von Pepe Unchained

Beanspruchungs-Website: https://pepeunchained.com/en/claim

PEPUswap-Pool: https://pepuswap.com/

Uniswap: https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0xadd39272E83895E7d3f244f696B7a25635F34234&chain=ethereum

Liquiditätssperre: https://app.uncx.network/lockers/univ3/chain/1/address/0x3ebec0a1b4055c8d1180fce64db2a8c068170880/lock/0xfd235968e65b0990584585763f837a5b5330e6de802

PEPUbridge: https://pepubridge.com/

DEXtools: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x3ebec0a1b4055c8d1180fce64db2a8c068170880?t=1733839352516

DEXscreener: https://dexscreener.com/ethereum/0x3ebec0a1b4055c8d1180fce64db2a8c068170880

Smart Contract (zur Verhinderung von Imitaten): https://etherscan.io/token/0xadd39272e83895e7d3f244f696b7a25635f34234

Ebenso hat Pepe Unchained auf der verbreiteten Krypto-Datenwebsite CoinMarketCap eine Vorabgenehmigung erhalten, noch bevor der Handel freigegeben wurde. Zudem hat es der $PEPU-Coin bereits in die Trends des CMC-Community-Feeds geschafft.

Pepe und Pepe Unchained zählen zu den wenigen Top-Memecoins mit einem Plus

Seit den Ethereum-Upgrades können leichter eigene Layer-2s auf der Blockchain aufgebaut und betrieben werden. Trotz der drohenden Konkurrenz von Blockchains wie Solana handelt es sich bei der Layer-1 noch immer um den Marktführer im Bereich der Smart Contracts und dApps.

Seine Skalierungslösungen wie Optimism, Arbitrum, Base und jetzt Pepe Unchained haben den Markt revolutioniert, sodass mittlerweile eine deutlich bessere Nutzererfahrung geboten wird, als mit der niedrigen Geschwindigkeit und den hohen Gebühren zuvor.

Darüber hinaus macht sich Pepe Unchained den populären Frosch Pepe zunutze, dessen Memecoin die dritthöchste Marktkapitalisierung erzielt. Zudem handelt es sich um einen der wenigen Memetoken, welcher über die vergangenen sieben Tage ein Plus erzielt hat.

Memecoin-Ranking | Quelle: CoinGecko

Ferner hat gerade heute Elon Musk auf seinem X-Profil Froschbilder von Pepe mit seiner KI Grok erstellt und veröffentlicht. Auch dies ist ein Faktor, welcher sich unterstützend auf den Memecoin auswirken kann, wie andere Tweets auf Dogecoin zuvor.

Die mit Grok kreierten Bilder lassen sich zudem mithilfe des Pepe Pump Pads in einen Memetoken tokenisieren, was sich praktischerweise mit nur zwei Klicks erledigen lässt. Dies kann sich wiederum förderlich auf die Adoption auswirken.

Create awesome memes super fast using Grok!



Just tap on the square with the slash. https://t.co/kT0Bk2odcX pic.twitter.com/o41mUudbzr - Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2024

Pepe Unchained hat ein Pump.Fun für Ethereum entwickelt

Über die vergangenen 24 Stunden hat der Memecoin-Sektor einen hohen Verlust der Marktkapitalisierung in Höhe von 19,3 % auf 120,78 Mrd. USD erlitten. Dennoch handelt es sich bei der Entscheidung des $PEPU-Teams angesichts des Memetoken-Superzyklus in diesem Bullenmarkt um die richtige Wahl.

Außerdem stellen Layer-2s derzeit einen der heißen Sektor auf CoinGecko dar, weshalb dieser einen speziellen Schnellzugriff erhalten hat. Ebenso hat das Handelsvolumen der Skalierungslösungen zuletzt bedeutend zugenommen.

Bei Pump.Fun handelt es sich um eines der erfolgreichsten DeFi-Protokolle in diesem Jahr. Zeitweise konnten dessen Gebühreneinnahmen die der nächsten 24 Konkurrenten zusammen übertreffen.

Umso bemerkenswerter ist diese Leistung, da die Erstellungsgebühr abgeschafft wurde und nur 1 % an Handelsgebühren verlangt wird. Laut Prognosen könnte die Plattform noch in diesem Jahr mehr als 400 Mio. USD an Gebühreneinnahmen erzielen.

Mit 4.477.112 Memecoin-Launches in diesem Jahr konnten 1,66 Mio. SOL oder umgerechnet 298,51 Mio. USD eingenommen werden. Zudem waren laut einem Dune-Dashboard über die vergangenen 30 Tage 39,1 % des DEX-Volumens und 80,89 % der DEX-Transaktionen auf den Sektor zurückzuführen, wobei 92,85 % der DEX-Trader sie schon gehandelt haben.

Pepe Unchained sorgt für bedeutendes Marketing

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 9,78 Mrd. USD belegt Pepe den dritten Platz unter den Memetoken. Sein Konkurrent Pepe Unchained hat allein über den Vorverkauf mehr als 74 Mio. USD eingenommen und seine Bewertung nach der Listung schnell auf 200 Mio. USD gesteigert. Dennoch bietet sich weiterhin einiges an Spielraum.

Mithilfe einer so hohen Finanzierungssumme ist das Team von Pepe Unchained hervorragend für Notierungen an führenden Kryptobörsen ausgestattet. Schon bald sollen die ersten Listungen erfolgen, jedoch gibt es bisher noch keine konkreten Details, um welche CEXs es sich handeln wird.

Bemerkenswert ist auch die Werbung auf dem Times Square, auf dem seit dem 6. Dezember alle sechs Minuten ein Clip von Pepe Unchained läuft. Somit konnte das FOMO sogar noch einmal weiter verstärkt werden.

We are ready. Are you? pic.twitter.com/xFddvk7FrU - Pepe Unchained (@pepe_unchained) December 6, 2024

Pepe Pump Pad wird in Kürze gestartet und bietet Rug-Pull-Schutz

Das Team von Pepe Unchained hat am 26. September einen Videoclip veröffentlicht, in welchem das Ökosystem untersucht und vorgestellt wird. Zudem war dies schon lange vor Abschluss des Presales, was die Seriosität unterstreicht.

In dem Video waren unter anderem der Block-Explorer, die DEX und die Bridge zu sehen. Schon jetzt sind einige von ihnen nutzbar und weitere werden folgen. Somit können sie für eine organische Nachfrage nach dem eigenen Coin sorgen. Zudem wurden die Smart Contracts überprüft und keinerlei Sicherheitsprobleme identifiziert.

Das eigene Launchpad verfügt außerdem über einen Anti-Rug-Pull-Schutz. So wird die Liquidität immer gesperrt, sodass die Entwickler diese nicht plötzlich abziehen können. Zudem sind keinerlei Kauf- und Verkaufssteuern möglich, welche einige Betrüger auf bis zu 100 % gestellt haben.

Mit diesem Angebot ist Pepe Unchained auf dem besten Wege, sich in die Top 10 der Memecoins zu bewegen. Zumal es sich mit den Launchpads einer der attraktivsten Nischen in diesem Bereich widmet. Somit kann er viele Konkurrenten in den Schatten stellen. Angesichts dessen und des Mangels an Wettbewerb könnte Pepe Unchained bedeutende Liquidität anziehen.

Pepe Unchained L2 Sneak Peek!



What we're building is not just a new chain, but an entire ecosystem.



Pepe Unchained L2

Block Explorer

DEX

Bridge

Advanced Analytics

Builder Grants



Pepe Unchained is coming. And it's going to shake up the crypto space. pic.twitter.com/ZVnvgO6MGF - Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 26, 2024

Auch die Pepe-Unchained-Community wächst weiter und verzeichnet auf X bereits 73.500 Abonnenten und auf Telegram 29.210. Damit Sie auf dem Laufenden bleiben, sollten Sie dem Projekt dort sicherheitshalber folgen.

Zudem gibt es viele Imitate von Pepe Unchained, sodass Sie immer überprüfen sollten, dass es sich auch wirklich um die richtige Adresse des Smart Contracts handelt, welcher von SolidProof überprüft wurde.

Weitere Informationen über Pepe Unchained erfahren Sie auf der Website und in dem Whitepaper.

