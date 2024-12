Bardstown Bourbon Company, die führende amerikanische Destillerie für kundenspezifische Whiskeys, und Brindiamo, der weltweit führende Anbieter von Bulk-Whiskey, haben heute eine exklusive Partnerschaft bekannt gegeben. Gemeinsam bieten sie ein marktführendes Fass-Leasing-Programm für Kunden im Bereich der Vertragsdestillation für Whiskeymarken an.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241209800429/de/

Bardstown Bourbon Company, the leading custom American whiskey distiller and Brindiamo, the global leader in sourcing bulk whiskey, will launch an exclusive barrel leasing program -- a timely, tailored solution for non-distilling brands. Roughly one-third of the cost of a new fill barrel is tied up in the wood used to make the barrel. This program allows brands to simplify this significant upfront expense into manageable monthly payments, offering customers the flexibility to plan for tomorrow while maintaining the cashflow to support their needs today. (Photo: Business Wire)