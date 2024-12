Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete am Handelstag eine bemerkenswerte Entwicklung an der XETRA-Börse. Der Anteilsschein legte deutlich zu und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 53,60 EUR, was einem Plus von 2,2 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung wird durch solide Fundamentaldaten gestützt: Im vergangenen Quartal konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 4,51 Prozent auf 6,33 Milliarden EUR steigern. Gleichzeitig verbesserte sich das Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR auf 0,55 EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Experteneinschätzungen für Siemens Healthineers fallen optimistisch aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 59,27 EUR sehen Analysten noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren sie einen Gewinn je Aktie von 2,45 EUR. Zudem plant das Unternehmen, die Dividende von 0,950 EUR auf 0,991 EUR je Aktie zu erhöhen, was das Vertrauen in die weitere Geschäftsentwicklung unterstreicht.

