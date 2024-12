Die Nemetschek SE verzeichnete im jüngsten Handelsverlauf einen spürbaren Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel die Aktie um 1,3 Prozent auf 98,60 Euro, nachdem sie den Handelstag noch bei 99,35 Euro eröffnet hatte. Trotz dieser Entwicklung zeigt sich das Unternehmen in einer robusten Position, was sich besonders in den Quartalszahlen widerspiegelt. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2024 um beachtliche 15,1 Prozent auf 253,03 Millionen Euro, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Allerdings ging das Ergebnis je Aktie von 0,39 Euro auf 0,34 Euro zurück.

Ausblick und Dividendenerwartung

Für das kommende Jahr prognostizieren Analysten eine positive Entwicklung der Dividende. Die Schätzungen gehen von einer Erhöhung auf 0,528 Euro je Aktie aus, was einen Anstieg gegenüber der Vorjahresdividende von 0,480 Euro bedeutet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 100,25 Euro, was weiteres Potenzial andeutet. Die nächsten Quartalszahlen wird das Unternehmen voraussichtlich am 25. März 2025 vorlegen.

