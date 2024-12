Krypto News: 400 Mio. Krypto-Adressen halten Coins, während Best Wallet 3,2 Mio. erzielt

Die Best Wallet hat in einem beeindruckenden Tempo mit ihrem öffentlichen Presale ihre $BEST-Coins verkauft und nun bereits in der zweiten Woche eine Finanzierungssumme von mehr als 3,22 Mio. USD erzielt.

Schon jetzt soll es mittlerweile mehr als 400 Mio. Wallets geben, welche digitale Assets halten. Ein Teil von ihnen ist sicherlich auch auf die jüngste Rally des Kryptomarktes zurückzuführen, da mit diesen Events auch immer einige neue Marktteilnehmer hinzukommen.

All diese benötigen für die Nutzung und den Handel von Kryptowährungen eine Wallet, welche dem gewachsen ist und mit den schnellen Entwicklungen des Marktes mithalten kann. Genau an dieser Stelle setzt die vielseitige Best Wallet mit ihrem einzigartigen Wertangebot an.

Dies ist auch der Grund, weshalb diese mit ihrem Vorverkauf schnell eine so hohe Summe erzielen konnte. Derzeit strömen jeden Tag weitere 145.000 USD nach, sodass er sich zu einem der führenden Vorverkäufe des aktuellen Jahres entwickelt.

Denn auch immer mehr Investoren erkennen die Wichtigkeit der Wallets für die Massenadoption. In dieser Hinsicht ist ihnen vorwiegend die Best Wallet zuletzt positiv aufgefallen. Denn sie ist mit einigen neuartigen Funktionen wie den frühen Zugängen für Presales ausgestattet, die zuvor nur VCs erhalten haben.

Aber auch für den Handel und die Verwaltung des Portfolios bietet die Best Wallet einige Vorteile, wie besonders niedrige Gebühren durch den Vergleich der unterschiedlichsten Anbieter wie Börsen.

In der aktuellen Vorverkaufsphase wird der $BEST-Coin für einen Preis in Höhe von 0,02305 USD angeboten. Spätestens in einem Tag und drei Stunden wird die aktuelle Stufe jedoch abgeschlossen und eine neue Preiserhöhung stattfinden.

Anzahl der Krypto-Investoren und -Millionäre nimmt zu, die eine moderne Wallet benötigen

Durch die steilen Anstiege der Kryptowährungen im aktuellen Jahr sind nicht nur viele neue Personen in den Kryptomarkt geströmt. Die Daten von Chainanalysis deuten zudem darauf hin, dass es mittlerweile mehr als 400 Wallets mit einem Guthaben gibt. Ebenso wurden wieder einmal viele neue Krypto-Millionäre geschaffen.

Anzahl der Wallets mit einem positiven Kontostand | Quelle: Chainanalysis

Laut dem Bericht von New World Health hat der Bitcoin-Preis in Höhe von 100.000 USD dazu geführt, dass es im Vorjahresvergleich 95 % mehr Krypto-Millionäre gibt. Ebenso haben die Centi-Millionäre um 79 % und die Milliardäre um 27 % zugenommen, während gleichzeitig das Volumen Niveaus erreichte, die zuletzt 2020 gesehen wurden.

Schnelle und hohe Gewinne sind verlockend. Allerdings heißt dies nicht, dass es einfach wäre, an diesen zu gelangen. Denn auf dem Kryptomarkt gibt es mittlerweile immer mehr Betrüger, welche nur darauf warten, die nächste Euphorie der Investoren auszunutzen. Ein Beispiel dafür ist ein Kind, welches mit einem auf Pump.Fun gestarteten Memecoin einen Rug Pull verursacht hat.

Zudem wird der Markt angesichts der Launchpads mit Kryptowährungen überflutet. Somit kann es für Investoren schwierig werden, die Richtigen unter ihnen herauszufinden. Allein auf Pump.Fun sind es täglich weitere 35.000 bis 65.000 Kryptowährungen, die neu gestartet werden. Daher ist es mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen zu vergleichen.

Für Investoren bleibt es jedoch wichtig, schnell und mit möglichst geringen Kosten in vielversprechende Assets ein- und auszusteigen. Dabei geht es jedoch nicht nur darum, möglichst frühzeitig die vielversprechendsten Kryptowährungen zu identifizieren. Ebenso wird eine Wallet benötigt, welche nahtlos, kosteneffizient und praktisch ist.

Deshalb präsentiert die Best Wallet ein Angebot, das seine Konkurrenten wie MetaMask und Trust Wallet in den Schatten stellt. Mit ihren neuartigen und vielseitigen Funktionen will sie für die Aspekte sorgen, welche die Rendite steigern und die Massenadoption weiter vorantreiben, wobei sie eine Art Portal zum Web3 ist.

Best Wallet unterstützt Handel, Belohnungen, Presales, Apps und mehr

Anstelle sich mit unzähligen Wallets, Passwörtern und den jeweiligen Kompatibilitätsproblemen abzukämpfen, unterstützt die Best Wallet mehr als 60 verschiedene Blockchains. Somit kann über eine einzige App auf die unterschiedlichsten Angebote zugegriffen werden.

Mithilfe der Best Wallet erhalten die Nutzer nahtlose Ein- und Ausstiege, sehr niedrige Gebühren und blitzschnelle Transaktionen. Denn es werden mehr als 200 verschiedene Kryptobörsen und 20 Cross-Chain-Bridges integriert.

Zudem gestaltet sich mit der Best Wallet die Umwandlung zwischen Fiatwährungen und Kryptowährungen besonders einfach. Dafür wurden einige strategische Partnerschaften mit beispielsweise Alchemy Pay und MoonPay aufgebaut. Somit lassen sich mühelos mehr als 100 Fiatwährungen in Kryptowährungen tauschen und umgekehrt.

Außerdem bietet die Best Wallet eine Schnittstelle zu den dezentralen Angeboten des Web3. So können direkt innerhalb der eigenen App die Dienste von anderen dApps praktisch aufgerufen und genutzt werden.

Für diese erhalten die Nutzer zudem exklusive Vorteile, welche mit dem Besitz des eigenen $BEST-Coins sogar noch einmal gesteigert werden. Aber auch bei den Handelsfunktionen erhalten die Inhaber besondere Vorzüge wie niedrigere Gebühren und beim Staking eine höhere Rendite.

Einer der Hauptgründe für das hohe Nutzerwachstum der Best Wallet von 50 % pro Monat ist jedoch die Erfolgsbilanz bei der frühen Auflistung von erfolgreichen Kryptowährungen unter der Rubrik "Upcoming Tokens".

So wurde beispielsweise Catslap vorgestellt, welcher seit dem Launch am 21. November bereits um 4.520 % gestiegen ist und zeitweise rund 8.500 % erreicht hat. Ebenso dazu zählt Pepe Unchained, der erfolgreichste Memecoin-Presale der Geschichte, welcher erst heute an den Börsen eingeführt wurde und steil stieg.

Deshalb hat sich die Best Wallet schon jetzt für viele Investoren gelohnt, welche den Signalen gefolgt sind. Nachdem sich diese Erfolge herumgesprochen haben, sind zudem immer mehr Nutzer hinzugekommen.

$PEPU Token Claim Starts Tomorrow at 2 PM UTC!



The countdown is on! To help you get ready, we've created a step-by-step claim guide for those who bought $PEPU through Best Wallet, including tips on handling gas fees and connecting your wallet.



Read on for all the details.… pic.twitter.com/qAnMlON8bd - Best Wallet (@BestWalletHQ) December 9, 2024

$BEST-Coins können über den Vorverkauf mit Rabatt erworben werden

Da die neuen Nutzer der Best Wallet ein Interesse an niedrigen Gebühren und anderen Vorteilen haben, dürfte auch die Nachfrage nach den $BEST-Coins zunehmen. Zudem sollen bald noch neue Features hinzukommen wie die eigene Best Card.

Durch den Vorverkauf können Investoren diesen Nutzern zuvorkommen und die Coins derzeit noch mit einem Rabatt erwerben. Möglich wird dies über die Presale-Website des Projektes in nur drei einfachen Schritten.

Besuchen Sie die Website der Best Wallet . Verbinden Sie ihre digitale Geldbörse mit der Internetseite. Kaufen Sie die $BEST-Coins über die Benutzeroberfläche.

Sie können an dem Presale auch direkt über die Best Wallet teilnehmen, was den Prozess sogar noch leichter und sicherer gestaltet. Diese lässt sich über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen. Dort finden Sie den Vorverkauf dann unter der Rubrik "Upcoming Tokens".

Innerhalb der Anwendungen können Sie andere Kryptowährungen in ETH und USDT umwandeln, um auf diese Weise den $BEST-Coin zu erwerben. Denn dies sind die Assets, welche für einen Kauf akzeptiert werden.

Interessierte können auch ihre neu erworbenen $BEST-Coins in den Staking-Pool einzahlen, um ein passives Einkommen in Höhe von 875 % pro Jahr zu erhalten. Die Zinsen werden jedoch nicht ewig so hoch bleiben und dienen in der Regel als zusätzlichen Anreiz für frühe Anleger.

Verpassen Sie keine wichtigen Ankündigungen der Best Wallet, indem Sie dem X-Profil und Discord-Kanal des Projektes folgen.

Jetzt mehr über Best Wallet erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

