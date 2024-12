Neuer DXG-Hues-Fonds zielt auf innovative Unternehmen und Lösungen in transformativen Ökosystemen weltweit ab

DeepGreenX Group Inc. ("DeepGreenX", "DXG" oder das "Unternehmen"), ein KI-gestütztes Unternehmen für grüne Energie und Technologie, und Hues Capital ("Hues"), ein führender Kapitalgeber, der Finanztechnologie-Ökosysteme und Unternehmen für KI und grüne Energie unterstützt, gaben gemeinsam die Auflegung eines neuen 10-Milliarden-USD-Fonds (der "Fonds") bekannt, um weltweite Fortschritte in den Bereichen KI, grüne Energie und Rechenleistung zu fördern und Nachhaltigkeitsinitiativen auf der ganzen Welt zu beschleunigen.

DeepGreenX und Hues werden jeweils einen 50%igen Anteil halten und beide als Komplementäre des übergeordneten DXG-Hues-Fonds mit einem Wert von 10 Milliarden USD auftreten, dessen Hauptsitz in der EU liegen wird und der zwei untergeordnete 5-Milliarden-USD-Fonds umfassen wird: den DXG-Hues AI Computing Infrastructure Fund und den DXG-Hues AI Energy Fund. Ersterer wird sich auf globale Investitionen in KI-Rechenleistung und Infrastrukturprojekte im Bereich grüne Energie konzentrieren, während Letzterer auf aufstrebende Unternehmen in den Bereichen KI-Ökosysteme, Finanztechnologie und grüne Energie abzielt.

Diese Initiative vereint erfahrene Fachkräfte mit tiefgreifender Fachkompetenz in Technologie und Finanzwesen. Zum Führungsteam des Fonds gehören Miao Wei, ehemaliger Vice President von Alibaba Cloud, und Dr. Chen Jidong, ehemaliger Vice President der Digital Technology Division der Ant Group und Chief Product Officer von Security Technology. Im Zusammenhang mit der Bildung des Fonds wird der Gründer, Chairman und Chief Executive Officer von Hues, Dr. Jim Lai, zum Board of Directors von DeepGreenX hinzustoßen.

Dr. Lai war zuvor Vice President von Tencent, wo er die Division Financial Internet Technology (FiT) leitete und zur Schaffung von WeChat Pay, WeChat Red Envelope sowie zum Management der Billionen Yuan schweren Vermögensverwaltungsplattform von Tencent beitrug. Er spielte zudem eine wichtige Rolle bei der Investitionsstrategie von Tencent, in deren Rahmen in dutzende von Unternehmen des WeChat Pay-Ökosystems investiert wurde, die von visionären Unternehmern gegründet wurden. Er arbeitete an der Entwicklung und Skalierung zahlreicher branchenführender Einhörner mit, von denen viele an die Börse gegangen sind, einschließlich Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf KI-gestützte Big Data und Finanztechnologie sowie weltweit führende Finanzinstitutionen. Als Director mehrerer Unternehmen in der Phase nach der Investition für Tencent, hatte Dr. Lai eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Zusammenarbeit und Synergie im WeChat Pay-Ökosystem von Tencent. Diese Unternehmen haben zudem durchgängig Einhorn-Status erhalten, sind an die Börse gegangen und haben erhebliche Renditen für ihre Investoren generiert.

"Wir sind begeistert, diesen neuen Fonds zusammen mit Hues auflegen zu können. Er ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Vision, dass für diese neuen, innovativen Ökosysteme neue, innovative Kapitalquellen erforderlich sind. Diese Zusammenarbeit ist ein mutiger und strategischer Schritt in Richtung der Nutzung von KI-gestützter Rechenleistung, der Förderung nachhaltiger Energielösungen und der Katalysierung innovativer Finanzsysteme", sagte Barclay Knapp, CEO von DeepGreenX. "Wir glauben, dass dieser Fonds Unternehmen und Projekten mit hohem Einfluss wesentliche finanzielle Ressourcen bereitstellen und auf diese Weise den Umstieg auf eine weltweite grüne Wirtschaft beschleunigen sowie langfristige Nachhaltigkeit fördern wird."

DeepGreenX ist ein sich schnell entwickelndes internationales Plattformunternehmen, das grüne Energieanlagen, naturbasierte Anlagen und Real-World Assets (RWA), nachhaltige Rechenleistung und KI-Entwicklergemeinschaften mit digitalen Handels- und Banksystemen der neuen Generation verbindet. Das Unternehmen stellt ein KI-Platform-as-a-Service-Modell (KI-PaaS-Modell) bereit, um Nachhaltigkeits-, RWA- und andere Daten zu extrahieren und in verifizierte digitale Finanzinstrumente wie erneuerbare Energiezertifikate (REC), Token und die eigenen DXG-Zertifikate des Unternehmens umzuwandeln, die das Unternehmen dann wiederum für seine Unternehmenskunden in digitalen Handels- und Banksystemen umsetzt und monetarisiert. Neben seiner Plattform ermöglicht DeepGreenX über eine 190.000 Mitglieder starke KI-Entwicklergemeinschaft die synergistische Entwicklung von Anwendungen, die menschliche Intelligenz und KI nutzen.

"Das tiefe Fachwissen von Hues wird einen entscheidenden Beitrag zu den Bemühungen von DeepGreenX leisten, ein globales CBDC-Clearing-Netzwerk zu schaffen und zu betreiben", sagte Dr. Lai. "Diese Zusammenarbeit wird außerdem die strategische Integration in die Ökosysteme der beiden Unternehmen stärken und Portfolios in den Bereichen KI, grüne Energie und Rechenleistung umspannen."

Hues besitzt eine Basis institutioneller LPs und verfolgt die Mission, großen Finanztechnologie-Ökosystemen, KI-Technologie- und grünen Energieunternehmen eine bewusste Skalierung zu ermöglichen. Das Unternehmen möchte ein global integriertes Ökosystem aufbauen, das KI, Finanztechnologie und nachhaltige Energielösungen verbindet. Es wird von Dr. Lai, ehemaliger Gründer und Chairman von Fusion Bank, geleitet und zu den Stakeholdern zählen unter anderem Tencent, Hong Kong Stock Exchange und ICBC (Asien).

Über DeepGreenX

Die 2020 gegründete DeepGreenX Group Inc. mit Hauptsitz in Seoul ist ein Unternehmen für digitale Transformation, das weltweit KI- und Finanzlösungen für nachhaltige Initiativen und reale Vermögenswerte anbietet. DeepGreenX ist in 20 Städten auf vier Kontinenten tätig und setzt proprietäre KI-Technologie und ein PaaS-Modell ein, um attraktive Datenassets zu erfassen und zu verifizieren, diese Assets digital in digitale Finanzprodukte umzuwandeln und sie anschließend für seine Unternehmenskunden auf globalen digitalen Handels- und Bankplattformen umzusetzen. Weitere Informationen über DeepGreenX finden Sie unter: www.DeepGreenX.com.

Über Hues Capital

Hues Capital wurde 2023 gegründet und ist ein PE-Fondsverwaltungsunternehmen mit Internet-Hintergrund, das Unternehmern dabei hilft, ihre eigenen Gesellschaften und Unternehmen in den Internet-Ökosystemen Chinas, Japans und Südostasiens aufzubauen. Der Gründer und das Team von Hues Capital haben das größte weltweite mobile Zahlungsökosystem geschaffen, das zahlreiche erfolgreiche Einhornunternehmen in der Finanztechnologiebranche entwickelt und fördert. Die derzeitigen Investitionsbereiche von Hues Capital umfassen hauptsächlich die folgenden Richtungen: Finanztechnologie, KI, Supercomputing-Rechenzentrum und Elektrofahrzeuge mit neuer Energie.

