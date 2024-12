Der Weltraumausrüster Redwire verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse mit einem außergewöhnlichen Kursanstieg von 329 Prozent seit Jahresbeginn. Diese überragende Performance übertrifft deutlich die allgemeine positive Entwicklung des US-Aktienmarktes in 2024. Das Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Raumfahrtausrüstung wie Satellitentechnologie, Sensoren und Andockvorrichtungen spezialisiert hat, profitiert besonders von den aktuellen politischen Entwicklungen. Die Angebotseinreichungen des Unternehmens haben sich in den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Börsenexperten zeigen sich durchweg optimistisch für die weitere Entwicklung der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wurde auf 14,13 US-Dollar angehoben, wobei einige Analysten sogar Potenzial bis 16 US-Dollar sehen. Besonders die verstärkte Positionierung im Bereich der Weltraumplattformen für Verteidigungszwecke wird als vielversprechender Wachstumstreiber eingeschätzt. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt den Titel zum Kauf.

