Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -Ein P1- und ein P10-Platz für Norris und Piastri reichten aus, um den ersten Konstrukteurstitel seit 1998 zu gewinnen und die Ferraris von Sainz und Leclerc auf die Plätze zwei und drei zu verweisen.McLaren triumphierte beim Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix auf dem Yas Marina Circuit und beendete beim Saisonfinale 2024 die 26-jährige Wartezeit des Papaya-Teams auf eine F1-Konstrukteursmeisterschaft.Lando Norris und sein Teamkollege Oscar Piastri gingen aus der ersten Reihe in Kurve 1 in Führung, bis eine Kollision mit Max Verstappen dazu führte, dass Piastri 17 Plätze zurückfiel und der vierfache Weltmeister nach der ersten Runde eine 10-Sekunden-Strafe erhielt. Obwohl er von P14 gestartet war, machte Charles Leclerc im Handgemenge 11 Plätze gut, und der Monegasse kämpfte sich immer weiter nach vorne und beendete das Rennen auf P3.Das war jedoch nicht genug. Trotz eines hervorragenden letzten Auftritts von Ferrari, dem zweiten Platz von Carlos Sainz und der hervorragenden Fahrt von Leclerc, die ihm den dritten Platz auf dem Podium einbrachte, war es für die Scuderia immer eine schwierige Aufgabe, den Rückstand von 21 Punkten aufzuholen.Lewis Hamilton feierte seinen Abschied von den Silberpfeilen und seinen 4. Platz mit ein paar Donuts nach dem Rennen, während Teamkollege George Russell sein Rennen auf Platz 5 beendete. Verstappen wurde Sechster, gefolgt von Pierre Gasly, Nico Hülkenberg und Fernando Alonso, während Piastri die Top 10 komplettierte.Mit der karierten Flagge fällt der Vorhang für die längste Formel-1-Saison in der Geschichte und vier Tage Weltklasse-Unterhaltung auf Yas Island, die beim Formel-1-Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix auf dem Yas Marina Circuit und bei den FAB After-Race Concerts im Etihad Park eine Rekordzahl von Zuschauern anlockte. Das unglaubliche Unterhaltungsprogramm des Wochenendes, Yasalam presented by e&, umfasste Konzerte von Teddy Swims und der südkoreanischen DJ-Ikone Peggy Gou, Maroon 5, dem 15-fachen Grammy-Preisträger Eminem und der zweifachen Grammy-Preisträgerin Muse, sowie offizielle After-Partys, darunter Afterlife Abu Dhabi, Mahmut Orhan und Lost Frequencies.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2576074/Ethara_Main_Grandstand.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2576075/Ethara_Lando_Norris.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mclaren-gewinnt-den-f1-konstrukteurstitel-2024-beim-abu-dhabi-grand-prix-302328035.htmlPressekontakt:Hanan Mohamed,hananmohamed@sevenmedia.ae,+971508847670Original-Content von: Ethara, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172270/5927977