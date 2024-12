Der technologielastige Hang Seng Index hat am Montag knapp drei Prozent zugelegt und die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Punkten zurückerobert. Auch am Dienstag sah es zunächst gut aus. Doch die Euphorie, die am Vortag durch die Regierung ausgelöst wurde, war schnell wieder verschwunden.Wie DER AKTIONÄR am Montag bereits erwähnt hatte, war die Rhetorik von Chinas Führung stark. Was jedoch bislang fehlt - und das ist entscheidend -, sind Taten. Allein durch vielversprechende Rhetorik wird ...

