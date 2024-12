Bitwise gibt ein unglaubliches Kursziel für Ethereum ab!

In den letzten Tagen rumorte es ein wenig am Kryptomarkt. Seitdem der Bitcoin kurz über die Marke von 100.000 US-Dollar getickt ist, nur um anschließend wieder abzufallen, bewegen sich viele Coins in einer Korrektur. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum ($ETH) bleibt da auch nicht verschont und ist an einem wichtigen Widerstand abgeprallt. Seitdem ist der Ether-Kurs um 13 Prozent gefallen. Doch laut Bitwise könnte das nicht nur eine kurze Korrektur sein, sondern der Anlauf auf eine unglaublich hohe Kursmarke.

(Der Kurs des Bitcoins ist an einem markanten Widerstand abgeprallt und zeigt seitdem eine Korrektur - Quelle: Tradingview.com)

Wird sich der Ether-Kurs im Januar verdoppeln?

Trotz der Korrektur in Ethereum sind die meisten Prognosen um die zweitgrößte Kryptowährung noch immer sehr positiv. Einige Analysten sehen in der steigenden Ether-Dominanz sogar den Beginn der Altcoin-Saison. Doch nicht nur Analysten sagen einen unglaublichen Anstieg in Ethereum voraus. Auch einer der größten Anbieter von Krypto-Investmentfonds, Bitwise Asset Management, hat mit 7.000 US-Dollar ein unglaublich hohes Kursziel für Ethereum.

JUST IN: Bitwise predicts Bitcoin, Ethereum, and Solana will all reach new all-time highs in 2025.



Bitcoin: $200,000

Ethereum: $7,000

Solana: $750 - Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 10, 2024



Mit einem Kursziel von 7.000 US-Dollar würde sich der Wert von Ethereum in etwa verdoppeln. Eine Bewegung, die in einem starken Bullenmarkt durchaus realistisch ist. Auch für den Bitcoin und Solana hatte Bitwise mit 200.000 US-Dollar und 750 US-Dollar hohe Kursziele parat. Sollten die 3 Krypto-Giganten in den nächsten Tagen wirklich ihre Korrektur beenden und mit starker Dynamik nach oben laufen, könnte das im restlichen Kryptomarkt den nächsten großen Boom auslösen. Davon könnten vor allem Coins mit einer starken Community wie Flockerz ($FLOCK) profitieren.

Wie Flockerz den Kryptomarkt erobern könnte

Flockerz ist ein neuer und unglaublich erfolgreicher Coin, der seine Community in den Mittelpunkt stellt. Denn bei Flockerz hat jeder einzelne der 10.000 Anleger, die den Erfolgen des Coins auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen, eine Stimme. Zumindest diejenigen, die auch $FLOCK-Token besitzen.

Und mit dieser kann bei jeder Entscheidung über das Projekt abgestimmt werden. Anleger nehmen also direkt an der Erfolgsgeschichte von Flockerz teil. Und Anleger können nicht nur abstimmen, sondern auch durch ihre Stimme Geld verdienen. Denn bei Flockerz werden abstimmende Anleger über ein Vote-to-Earn-System mit Token für ihre Stimmabgabe belohnt.

(Bei Flockerz wird die Community groß geschrieben, denn diese nimmt an allen Entscheidungen des Projekts teil - Quelle: Flockerz.com)

Die erhaltenen Token können Anleger sofort nach dem Handelsstart an den Krypto-Börsen verkaufen. Alternativ könnten sie auch in den Staking-Pool gegeben werden, der derzeit eine unglaublich hohe Rendite von 475 Prozent p.A. auszahlt. Diese hohe Rendite könnte mit mehr Token im Pool zwar ein wenig sinken, wird aber wahrscheinlich noch länger überdurchschnittlich hoch bleiben.

Die hohe Staking-Rendite dürfte wohl mit ein Grund dafür sein, weshalb der Coin gerade explodiert und schon im Vorverkauf auf über 5,55 Mio. US-Dollar gestiegen ist. Anleger haben derzeit die Chance, die Token günstig im ICO zu kaufen. Allerdings erhöht sich der Kurs schon in wenigen Tagen. Dadurch erhalten alle, die vorher einsteigen, ihren ersten Buchgewinn, während alle danach zukünftig teurer kaufen müssen.

