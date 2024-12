© Foto: Tarik Haiga on Unsplash

China wird sich höher verschulden, um gegen die US-Zölle anzutreten. Im Reich der Mitte will man "Konjunkturimpulse" setzen. Hochrangige Funktionäre des Politbüros der Kommunistischen Partei erklärten am Montag, sie würden zu einer "angemessen lockeren" Geldpolitik übergehen und "proaktivere" fiskalische Maßnahmen ergreifen. Ziel: Konjunkturimpulse zu setzen, um den Auswirkungen der erwarteten US-Handelszölle auf das Wirtschaftswachstum entgegenzuwirken. Das dürfte auf eine massive Subvention der heimischen Unternehmen hinauslaufen. In den vergangenen 14 Jahren hat die chinesische Notenbankpolitik dazu geführt, dass die Gesamtverschuldung - bestehend aus Staats-, Haushalts- und …