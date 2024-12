Vancouver, British Columbia - 10. Dezember 2024 / IRW-Press / Bolt Metals Corp. ("Bolt" oder das "Unternehmen") (TSXV: BOLT) (OTCQB: PCRCF) (FWB: A3D8AK), ein nordamerikanisches Unternehmen, das auf den Erwerb und die Exploration von Mineralkonzessionen spezialisiert ist, äußert sich zu Chinas jüngster Ankündigung eines Ausfuhrverbots für Gallium, Germanium und Antimon in die Vereinigten Staaten. Dieser strategische Schritt gepaart mit den im September 2024 verhängten Exportbeschränkungen hat die weltweiten Sorgen über die Stabilität der Versorgungskette für diese unverzichtbaren Materialien verschärft.

China ist der weltweit führende Antimonproduzent und ist für 48 % der Weltproduktion und 63 % der US-Antimonimporte verantwortlich. Die Vereinigten Staaten haben keine inländische Antimonproduktion und nur sehr begrenzte Lagerbestände. Seit der Einführung von Ausfuhrbeschränkungen für Antimon im September 2024 sind die Antimonlieferungen aus China um 97 Prozent zurückgegangen, während der Preis um 200 Prozent gestiegen sind3.

Antimon - ein Mineral, das für Verteidigungssysteme, die Speicherung erneuerbarer Energien und die High-Tech-Fertigung von entscheidender Bedeutung ist - hat sich zum jüngsten Krisenherd in der Rohstoffsicherheitslandschaft entwickelt. Branchenexperten warnen, dass dieser Trend die Verteidigungsbereitschaft der USA und die Entwicklung fortschrittlicher Technologien nachhaltig beeinträchtigen könnte, wenn keine alternativen Quellen erschlossen werden.

"In Anbetracht des Wandels der geopolitischen Dynamik ist es von größter Bedeutung, eine stabile und ethisch vertretbare Versorgung mit kritischen Materialien sicherzustellen", so Branden Haynes, CEO von Bolt Metals Corp. "Chinas Politik unterstreicht die übermäßige Abhängigkeit des Westens von einer einzigen Versorgungsquelle und den dringlichen Bedarf an langfristigen Lösungen."

Bolt Metals Corp. ist mit mehreren Projekten, die Potenzial für die Auffindung von Vorkommen kritischer Minerale aufweisen, darunter das vielversprechende Antimonkonzessionsgebiet New Britain in British Columbia, einzigartig aufgestellt, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

Konzessionsgebiet New Britain

Das Konzessionsgebiet New Britain erstreckt sich über 2.035 Hektar, etwa 40 km nord-nordwestlich von Kaslo (BC), und ist über den Straßenweg - Highway und Forststraßen - erreichbar.

Die Erschließungsarbeiten bei New Britain zu Beginn der 1980er-Jahre umfassten die Erweiterung eines kurzen Stollens zur Bewertung eines Quarzgangs innerhalb einer 20 Meter mächtigen Scherzone, die nach Norden streicht und subparallel zur Schichtung einfällt. Das Gestein innerhalb der Scherzone hat eine Alteration durchlaufen und besteht aus Serizitschiefer. In Verbindung mit Massivsulfiden am Scheitel von Schleppfalten innerhalb der Scherzone können hohe Silber-, Blei- und Antimonwerte festgestellt werden. Die Mineralisierung besteht aus Bleiglanz und Tetraedrit innerhalb von Quarz-Kalzit-Erzgängen. Eine Splitterprobe über 0,6 Meter des Erzgangmaterials lieferte Werte von 2.358 Gramm Silber pro Tonne, 29,9 % Blei, 10,4 % Antimon und 9,7 Gramm Gold pro Tonne1.

In diesem Gebiet gibt es mehrere Antimonvorkommen, darunter das Prospektionsgebiet North Star im Goat Range Park und das Prospektionsgebiet West Ridge auf dem Konzessionsgebiet Snowstorm von Eagle Plains. Geologische Kartierungen und Auswertungsarbeiten bei Snowstorm deuten darauf hin, dass die Geologie und die Strukturen einem Südost-Nordwest-Trend folgen, der sich auf das Konzessionsgebiet New Britain erstreckt. Das 4,7 km nordwestlich gelegene Prospektionsgebiet West Ridge wurde gegen Ende der 1920er-Jahre mit einem flachen Schacht und einem 150 m langen Stollen erschlossen. Bewertungsberichte weisen auf eine Mineralisierung von massivem Stibnit-Galenit in Quarzgängen hin, die bis zu 16,1 % Antimon, 1,58 % Kupfer, 41,1 % Blei und 1.539 g/t Silber auf einer Mächtigkeit von mindestens 1 Meter enthalten2.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Garry Clark, P. Geo., ein Mitglied des Board of Directors des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, den Fachinhalt dieser Pressemeldung geprüft und die Veröffentlichung der Fachinformationen hierin genehmigt.

Über Bolt Metals Corp.

Bolt Metals Corp. ist mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralprojekten in Nordamerika befasst und konzentriert sich insbesondere auf die Erschließung hochwertiger Konzessionsgebiete für Edel- und Basismetalle, die für Bohrungen aufgeschlossen sind und ein hohes Wertschöpfungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Das Portfolio strategischer Konzessionsgebiete von Bolt, das seinen Sitz in Vancouver (BC) hat, bietet eine Diversifizierung mit zahlreichen Zielen. Dazu gehören auch Soap Gulch, ein Kupfer-SEDEX-Projekt in Montana, und Switchback, ein Kupfer-Silber-Projekt in British Columbia. Bolt notiert an der CSE unter dem Symbol BOLT, an der OTCQB unter dem Symbol PCRFC und in Deutschland unter der WKN A3D8AK.

1 (BC Geological Survey - Assessment Report 8532; Donald W. Tully, P.Eng. for Paymaster Mines Inc.; September 15, 1980).

2 (BC Geological Survey - Assessment Report 16433; C. Geoffrey Spearing, B.SC. (Eng) and John Ostler, M.Sc., P.Geol. for Ambergate Explorations Inc.; October 15, 1987);

2 (BC Geological Survey - Assessment Report 18136; C. Geoffrey Spearing, B.SC. (Eng) and John Ostler, M.Sc., P.Geol. for Ambergate Explorations Inc.; November 1, 1988.

3 China Imposes Its Most Stringent Critical Minerals Export Restrictions Yet Amidst Escalating U.S.-China Tech War. Centre for Strategic and International Studies. December 4, 2024.

https://www.csis.org/analysis/china-imposes-its-most-stringent-critical-minerals-export-restrictions-yet-amidst#:~:text=Since%20antimony%20export%20restrictions%20were,while%20prices%20rose%20200%20percent.

