Meme Coin Desaster: Alle großen Coins fallen heute!

Nachdem der Bitcoin letzte Woche kurze Zeit über 100.000 US-Dollar gestiegen ist, nur um anschließend in einem Flash-Crash wieder unter diese aus psychologischer Sicht wichtige Marke zu fallen, scheint im Kryptomarkt ein wenig Ernüchterung eingekehrt zu sein. Nicht nur der Bitcoin hat seitdem eine Korrektur begonnen, der ganze Markt scheint sich dieser angeschlossen zu haben. Besonders hart trifft es Meme-Coins, denn in der gesamten Top 10 gibt es keinen einzigen Coin, der heute einen Gewinn erzielt!

(Alle großen Meme-Coins fallen heute im zweistelligen Prozentbereich - Quelle: coinmarketcap.com)

$PEPE bricht kurz nach dem Allzeithoch nach unten

Die Situation bei den großen Meme-Coins weist auf einen Sturm hin! Das liegt nach den phänomenalen Anstiegen der letzten Wochen natürlich auch an Gewinnmitnahmen. Dennoch sind die Abwärtsbewegungen der Coins untypisch stark. So verliert $DOGE heute über 11 Prozent, $SHIB über 14 Prozent und $PEPE sogar beinahe 15 Prozent. Letzterer ist auch der einzige der 3 größten Meme-Coins, der im 7-Tage-Schnitt noch im Gewinn liegt. Auf den ersten Blick sieht es also so aus, als wäre die Situation in $PEPE noch sehr positiv. Aber nur auf den ersten Blick, denn der zweite auf den Chart zeigt ein besorgniserregendes Bild.

Dort wird nämlich ersichtlich, dass $PEPE am gestrigen Tag erst ein neues Allzeithoch erreichte. Ähnlich wie im Bitcoin ist der Kurs aber seitdem stark gefallen und hat vom Hochpunkt aus gesehen 18 Prozent verloren. Der Abverkauf erfolgte zudem unter hohem Volumen, was zusätzlichen Grund zur Besorgnis gibt. $PEPE dreht also, wie auch viele andere große Meme-Coins, rasant nach unten.

(Der Kurs von $PEPE hat gestern zwar noch ein neues Allzeithoch gemacht, ist aber seitdem stark gefallen - Quelle: Tradingview.com)

Allgemein sieht die Situation nicht gut aus, da es ungewöhnlich ist, dass aus allen großen Coins so hohe Kapitalabflüsse stattfinden. Anleger sollten also bei Investments in die größten Meme-Coins vorsichtig sein, zumindest so lange, bis der Bitcoin wieder nach oben dreht. Spätestens dann würden wohl wahrscheinlich auch $DOGE, $SHIB, $PEPE und die anderen großen Meme-Coins wieder nach oben drehen. Doch bis dahin könnte es für Anleger eine gute Idee sein, sich nach Alternativen umzusehen.

Können Anleger ihre Coins jetzt für hohe Prämien staken?

Eine Methode, um die aktuelle Korrektur zu überbrücken, könnte das Staking der eigenen Coins sein. So können Anleger nicht nur die derzeit herrschende Durststrecke sinnvoll nutzen, sondern sich sogar noch ein passives Einkommen über den Kryptomarkt aufbauen. Dafür bietet sich derzeit ein Coin namens Crypto All-Stars ($STARS) an. Dessen Staking-Pool zahlt derzeit eine Prämie von 211 Prozent p.A. aus, was genug ist, um Anlegern während der Korrektur im Kryptomarkt eine zusätzliche Rendite in Form von zusätzlichen Token und ein vielversprechendes Investment zu ermöglichen. Doch nicht nur der Staking-Pool von Crypto All-Stars ist äußerst gewinnbringend, auch der Coin selbst hat hervorragende Chancen auf hohe Gewinne nach dem Handelsstart an den Krypto-Börsen.

(Der Staking-Pool von Crypto All-Stars zahlt derzeit eine Prämie von 211 Prozent pro Jahr - Quelle: cryptoallstars.io)



Crypto All-Stars bietet noch mehr in Bezug auf das Staking. Denn der Coin gehört zu einem neuartigen Projekt namens MemeVault-Ökosystem. In diesem wird es erstmals möglich sein, verschiedene große Meme-Coins wie $PEPE, $DOGE oder $SHIB gemeinsam in einem Pool zu staken.

Doch für die Nutzung des MemeVaults benötigen Anleger $STARS-Token im Portfolio. Das ist wohl der Grund, weshalb Investoren derzeit wie verrückt Crypto All-Stars kaufen, was dazu geführt hat, dass die Vorverkaufssumme des Coins auf über 11 Mio. US-Dollar angestiegen ist. Für Anleger könnte $STARS also eine einmalige Chance sein, vorausgesetzt. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen, sodass es schon bald zur Kursexplosion kommen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.