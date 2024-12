- Die außergewöhnliche Zusammenarbeit mit INSEAD zeigt bemerkenswerte Innovationen und Auswirkungen bei Lösungen für digitales Engagement -

Material, ein führendes Unternehmen für Marktforschung, Marketing und Technologie, freut sich bekannt zu geben, dass es für die Zusammenarbeit mit INSEAD The Business School for the World® mit dem Splash Award in der Kategorie "Education" ausgezeichnet wurde und für die Zusammenarbeit mit Stuff Limited den zweiten Platz in der Kategorie "Corporate" belegt hat. Die erstenDrupalCon Singapore Splash Awards feiern herausragende Websites und digitale Erlebnisse, die mit Drupal erstellt wurden, und heben die Kreativität, technische Exzellenz und innovativen Lösungen hervor, die Agenturen und Entwickler in verschiedenen Branchen und bei unterschiedlichen Herausforderungen einbringen.

Für die preisgekrönte "Bildungsarbeit" hat sich Material mit INSEAD zusammengetan, um die digitale Präsenz der Schule insgesamt zu verbessern, das Engagement zu steigern und die Markenidentität zu stärken. Dabei wurde die Technologie mit der Geschäftsstrategie in Einklang gebracht, um Wachstum und Erfolg zu fördern. Durch den Einsatz der neuesten Drupal-Technologie half Material INSEAD, die Konversions- und Bindungsraten zu erhöhen, die Benutzerführung zu optimieren und die Benutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern.

"Die Verleihung der Splash Awards zeigt, dass sich Material dafür einsetzt, modernste Technologie zu nutzen und einen integrierten Ansatz mit skalierbaren, wirkungsvollen Lösungen zu bieten", sagte Anutosh Yadav, Senior Vice President und Chief Technology Officer für Marketing Services und Experience Technology bei Material. "Wir sind stolz auf diese Anerkennung und die großartige Partnerschaft, die wir mit unseren Kunden aufgebaut haben, während wir uns weiterhin dafür einsetzen, erstklassige personalisierte digitale Erlebnisse zu schaffen, um das Geschäftswachstum unserer Kunden voranzutreiben."

"Wir freuen uns, dass unsere Zusammenarbeit mit Material anerkannt wird", sagte Dov Campbell, INSEAD Director of Digital Communications. "Wir bei INSEAD haben uns zum Ziel gesetzt, ein nahtloses und ansprechendes digitales Erlebnis für unsere globale Gemeinschaft aus Lehrkräften, Studierenden, Alumni und Partnern zu schaffen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie setzen wir weiterhin neue Maßstäbe bei der Bereitstellung wirkungsvoller Bildungsangebote."

Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Material eine Auszeichnung für die Zusammenarbeit mit INSEAD erhält. Im Jahr 2023 erhielt Material einen Acquia Engage Award in der Kategorie "Most Impactful Tech Stack Integration" für die digitale Erfahrung von INSEAD. Im Jahr 2024 wurde Material außerdem für seine Arbeit im Bereich Kundenerfahrungstechnologie mit INSEAD als Finalist bei den CX Asia Excellence Awards ausgezeichnet.

Material wurde in der Splash-Award-Kategorie "Corporate" zum Zweitplatzierten gekürt und arbeitete mit Stuff Limited zusammen, um ein modernisiertes, mandantenfähiges System zu liefern, das bis zu 200 Millionen Anfragen pro Tag verarbeiten kann, die Abläufe optimiert und die Kosten senkt, um die Effizienz und Skalierbarkeit zu steigern. Durch die Nutzung von Drupal half Material Stuff Limited, die Cloud- und Betriebskosten um 30 Prozent zu senken.

