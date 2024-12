DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 20.298 Pkt - Metro mit Abgaben

DOW JONES--Die Metro-Aktie hat sich am Dienstag im nachbörslichen Handel mit Abgaben gezeigt. Der Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich rote Zahlen geschrieben und will entsprechend die Dividende für 2023/2024 ausfallen lassen. Im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 per Ende September soll der Umsatz währungs- und portfoliobereinigt um 3 bis 7 Prozent steigen. Der bereinigte operative Gewinn EBITDA soll "leicht" über dem vergleichbaren Vorjahreswert von 1,1 Milliarden Euro landen. Die Umsatz- und EBITDA-Ziele für 2030 bestätigte der Großhandelskonzern. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 3 Prozent niedriger getaxt.

Dagegen gewannen die Papiere von Talanx 1,5 Prozent. Die Aktionäre können sich über einen deutlichen Anstieg der Dividende sowohl für dieses Jahr als auch für die nächsten Jahre freuen. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, soll die Dividende je Aktie auf 4,00 Euro für das Jahr 2027 steigen. Für das laufende Jahr 2024 wird die Dividende auf 2,70 je Aktie von ursprünglich geplanten 2,50 Euro angehoben. Der Gewinn soll bis 2027 auf mehr als 2,5 Milliarden Euro zulegen. Für dieses Jahr strebt der Konzern weiterhin mehr als 1,9 Milliarden Euro an. 2023 hat der Konzern 1,6 Milliarden Euro verdient und für das Jahr 2,35 Euro je Aktie als Dividende ausgeschüttet.

Die Bilfinger-Aktie stieg um 1 Prozent. Das Unternehmen legt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro auf. Der Rückkauf soll spätestens am 31. Januar nächsten Jahres beginnen und bis zum 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein, teilte der MDAX-Konzern mit.

Dagegen standen die Aktien von Alzchem unter Druck und wurden 7 Prozent niedriger getaxt. Hier soll es nach Angaben des Händlers von Lang & Schwarz eine Privatplatzierung von 250.000 Aktien gegeben haben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 20.298 20.329 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

