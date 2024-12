New York (ots/PRNewswire) -Hohem, eine führende Marke in der Handy- und Kamera-Gimbal-Branche, stellt heute den iSteady M7 AI Tracking Smartphone Gimbal vor.Der iSteady M7 schickt sich an, das mobile Filmemachen zu revolutionieren. Er ist der ultimative KI-Kreativmeister in Sachen KI-Tracking, Bedienung, Gimbal-Bewegung, Nutzlast, Stabilität und Beleuchtungseffekte. Er verfügt über einen fortschrittlichen KI-Tracker, mit dem sich jedes beliebige Motiv über die native Kamera verfolgen lässt, sowie über eine abnehmbare Touchscreen-Fernbedienung für eine Echtzeit-Vorschau und intuitive Auswahl des Tracking-Ziels.Fortschrittlicher KI-Tracker: Verfolgen Sie jedes Objekt über alle Apps hinwegDer fortschrittliche KI-Tracker ermöglicht es Benutzerinnen und Benutzern, jedes beliebige Objekt zu verfolgen, einschließlich Personen, Fahrzeuge, Gebäude, Tiere und sonstige Objekte. Im Gegensatz zum App-abhängigen KI-Tracking macht der geräteinterne KI-Tracker des iSteady M7 den App-Download oder die Bluetooth-Verbindung überflüssig. Dies gewährleistet die Kompatibilität mit jedem Smartphone oder jeder App und ist somit ideal für Benutzerinnen und Benutzer, die Tracking-Aufnahmen über ihre bevorzugten Kamera-Apps aufnehmen oder sich bei Live-Streams, Konferenzen oder sogar Extremsportarten perfekt ins Bild setzen möchten.Der KI-Tracker ist magnetisch und kann sowohl für Aufnahmen von vorne als auch von hinten verwendet werden. Mit der gestenbasierten Steuerung und einem leistungsstarken KI-Tracking-Algorithmus bietet iSteady M7 eine präzise Identifizierung und nahtlose Verfolgung, die eine automatische Wiederherstellung unterstützt, selbst wenn das Motiv verdeckt ist oder sich aus dem Bild bewegt.Touchscreen-Fernbedienung: Kamerabild anzeigen und Tracking-Ziel auswählenDie abnehmbare Touchscreen-Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 10 Metern. Über den Full-Color-Touchscreen können Benutzerinnen und Benutzer das Echtzeit-Kamerabild anzeigen und das Tracking-Ziel aus der Ferne auswählen, so dass das Filmen mit bei Aufnahmen von hinten bequemer denn je ist.Die Steuerung des KI-Trackings über die Fernbedienung ist intuitiv. Benutzerinnen und Benutzer können ihr Gesicht, ihre Hände oder ein Objekt einfach durch Antippen des Touchscreens erfassen. Diese innovative Funktion ist besonders nützlich im künstlerischen und im Bastelbereich, wo bestimmte Elemente, wie z. B. die Hände, ohne Ablenkung gezeigt werden sollen. Die Touchscreen-Fernbedienung unterstützt auch die benutzerdefinierte Bildkomposition und ermöglicht es, das Motiv während des KI-Trackings genau in der Mitte oder an der gewünschten Stelle zu halten.Vielseitiger Partner beim Filmemachen: unendliche kreative Möglichkeiten erschließenDer iSteady M7 verfügt über eine eingebaute Verlängerungsstange mit 193 mm, ein nicht alltäglicher Vorteil bei professionellen Smartphone-Gimbals. Im ausgefahrenen Zustand funktioniert er wie ein Mini-Jib und ermöglicht einfache Gruppenfotos, Luftaufnahmen und Aufnahmen aus niedrigen Winkeln.Zusätzlich zum Verlängerungsstab ist der iSteady M7 ein vielseitiger Filmpartner mit einem integrierten CCT- und RGB-Aufhelllicht, das 360-Grad-Beleuchtungseffekte bietet, um verschiedene Szenen hervorzuheben, während seine auf 500 g aufgerüstete Nutzlast Zubehörteile wie externe Objektive, Mikrofone und Handgriffe unterstützt.VerfügbarkeitDer Hohem iSteady M7 AI Tracking Smartphone Gimbal kostet 299 US-$ und ist ab sofort im offiziellen Store (https://store.hohem.com/products/hohem-isteady-m7-big-phone-gimbal), offiziellen Amazon-Store (https://www.amazon.com/Dp/iSteadyM7/B0DLWKGBP9/25) und bei autorisierten Händlern erhältlich. Weitere Informationen über das Produkt finden Sie auf der Hohem Website (https://www.hohem.com/product/isteady-v3), oder wenn Sie uns auf unseren Social Media Kanälen folgen .Website: https://www.hohem.com/product/isteady-m7Hohem Laden: https://store.hohem.com/products/hohem-isteady-m7-big-phone-gimbalInstagram: https://www.instagram.com/hohem_globalTikTok: https://www.tiktok.com/@hohem_globalYouTube: https://www.youtube.com/@hohemglobalVideo - https://www.youtube.com/watch?v=Uw_SwhLvgQULogo - https://mma.prnewswire.com/media/2460783/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hohem-isteady-m7-der-ultimative-ki-gimbal-fur-mobile-filmemacher-302328281.htmlPressekontakt:Evelyn Liu,evelyn.liu@hohem.comOriginal-Content von: Hohem, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144596/5927992