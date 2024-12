Strategischer Schritt erweitert das Angebot von Virtium um Rechen-, KI-Beschleuniger-, Memory-, Speicher-, Konnektivitätsmodule und Softwarelösungen für industrielle Erstausrüster weltweit

Virtium, ein vertrauenswürdiger Anbieter von industrietauglichen Memory- und Speicherlösungen, gab heute die Übernahme von Embedded Artists AB mit Sitz in Schweden bekannt, einem renommierten Entwickler von spezialisierten Rechen-, KI-Beschleuniger- und Konnektivitätsmodulen für Edge-KI und industrielle Anwendungen. Diese Übernahme beschleunigt die strategische Expansion von Virtium in die sich schnell entwickelnden Märkte für Edge-Computing, künstliche Intelligenz und Hochleistungs-Industrie-Computing.

Embedded Artists ist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ein anerkannter Marktführer in der Entwicklung von System-on-Modules (SOM), KI-Beschleunigermodulen und Konnektivitätslösungen wie WLAN und Bluetooth. Die hochmoderne Technologie von Embedded Artists im Bereich Edge-KI-Computing ergänzt das Produktportfolio von Virtium und ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Kunden aus verschiedenen Branchen noch innovativere Lösungen anzubieten.

Vereinfachung, Beschleunigung und Kostensenkung bei der Entwicklung eingebetteter Systeme

Virtium bietet jetzt eine vollständige Palette von Rechen-, Memory-, Speicher- und Konnektivitätsmodulen sowie Softwarelösungen an, die auf industrielle Erstausrüster weltweit zugeschnitten sind. Kunden profitieren von der kombinierten Expertise beider Unternehmen und erhalten Zugang zu einer breiteren Palette hochzuverlässiger, industrietauglicher Lösungen, die die Komplexität, den Zeitaufwand und die Kosten für die Bereitstellung fortschrittlicher Computersysteme reduzieren.

"Durch die Integration des Fachwissens und der Produkte von Embedded Artists im Bereich Edge-Computing und Konnektivität in unser Portfolio an industrietauglichen Arbeitsspeichern und SSDs erreicht Virtium einen bedeutenden Meilenstein in unserer Vision, die Entwicklung eingebetteter Systeme zu vereinfachen, zu beschleunigen und die Kosten dafür zu senken", sagte Phu Hoang, CEO von Virtium. "Die Entwicklung von Edge-KI-Computersystemen wird in Bezug auf Design und Komponentenauswahl immer komplexer. Kunden benötigen flexible und modulare Lösungen, die sich einfach auswählen und integrieren lassen und es ihnen ermöglichen, Komponentenengpässe zu verringern und Änderungen während der langfristigen Bereitstellung zu minimieren. Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, diese Bedürfnisse zu erfüllen, die Effizienz zu steigern und Innovationen zu fördern."

Anders Rosvall, CEO von Embedded Artists, teilte seine Begeisterung: "Durch die Zusammenarbeit mit Virtium können wir unser umfassendes Know-how in den Bereichen Hardware- und Softwarearchitektur, Designressourcen und Branchenerfahrung nutzen, um Komplettlösungen einschließlich Speicher und Speicherplatz anzubieten. Unsere Kunden werden weiterhin den hervorragenden Support und die Dienstleistungen erhalten, die sie erwarten, und gleichzeitig von der gut etablierten Fertigungsinfrastruktur von Virtium profitieren, die eine Großserienproduktion mit erstklassiger Qualität ermöglicht. Die Produkte von Embedded Artists sind jetzt weltweit erhältlich. Die Fertigung erfolgt in den USA und in einer erweiterten Produktionsstätte in Vietnam, um unser Wachstum und unsere globale Reichweite zu unterstützen."

Shane McGregor, Partner bei Court Square, bemerkte: "Diese Übernahme stärkt die Position von Virtium als führender Anbieter von industriellen Edge-KI-Systemlösungen in schnell wachsenden Sektoren erheblich." Die Plattform wird sich weiterentwickeln und weitere Expansions- und Akquisitionsmöglichkeiten im Bereich des industriellen Edge-KI-Computings ermöglichen."

Über Virtium

Virtium ist ein vertrauenswürdiger Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von hochzuverlässigen industriellen Speichern und Memory-Lösungen und bietet nun auch Rechen-, KI-Beschleuniger-, Konnektivitätsmodule und Softwarelösungen an. Mit über 25 Jahren Erfahrung hat sich Virtium einen Ruf für die Lieferung hochwertiger Produkte erworben, die den anspruchsvollen Anforderungen globaler Kunden in Branchen wie Netzwerk, Telekommunikation, industrielle Erstausrüster und eingebettete Märkte gerecht werden. Virtiums Engagement für Innovation, langfristige Produktverfügbarkeit und Kundenbetreuung hat das Unternehmen zu einem bevorzugten Partner für Unternehmen gemacht, die geschäftskritische Edge-KI-Systemlösungen benötigen.

Über Embedded Artists

Embedded Artists entwickelt und fertigt eine breite Palette von Computer-on-Modules und WLAN/Bluetooth-Modulen, die sich leicht in Endprodukte integrieren lassen. Dies vereinfacht es Unternehmen, fortschrittlichere Prozessoren, Mikrocontroller und drahtlose Lösungen in ihren Anwendungen zu verwenden. Embedded Artists ist ein NXP Gold-Mitglied des NXP-Partnerprogramms und enger Partner von Murata.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Virtium und auf der Website von Embedded Artists.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

