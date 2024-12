REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Assad-Sturz:

"Der Verlierer des Assad-Sturzes sind die Mullahs in Teheran. Sie pumpten - gemeinsam mit Russland - über Jahre Ressourcen in ein Regime, dass nun innerhalb von Tagen zusammenfiel. Die iranische "Achse des Widerstands" existiert nur noch auf dem Papier. Es bleibt abzuwarten, ob sich das schiitisch-fundamentalistische Regime nach dieser außenpolitischen Niederlage halten kann. Denn einige Diktaturen zerbrachen an außenpolitische Niederlagen - etwa die griechischen Obristen 1974 nach der Zypern-Krise und die argentinische Junta 1982 nach der Niederlage auf den Falklands."/DP/jha