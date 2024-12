ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Kongress des Fußball-Weltverbands FIFA vergibt am Mittwoch (ab 15.00 Uhr) die Weltmeisterschaften 2030 und 2034. Für beide Endrunden gibt es bei der Online-Schalte der 211 FIFA-Mitglieder jeweils nur eine Bewerbung. Die Endrunde 2030 wird an Spanien, Portugal und Marokko vergeben, in Argentinien, Paraguay und Uruguay werden drei Eröffnungsspiele ausgerichtet. Ausrichter der WM 2034 wird Saudi-Arabien.

Für das Turnier 2034 hatten Menschenrechtsorganisationen vor Saudi-Arabien gewarnt. Die FIFA vergab dagegen eine sehr gute Bewertung für die Bewerbung. Abgestimmt wird während des Kongresses en bloc, der Deutsche Fußball-Bund hat seine Zustimmung angekündigt./mj/DP/jha