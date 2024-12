© Foto: DALL-E

Bevor Donald Trump das Zepter in den USA schwingt, bringt die alte Regierung noch einmal ordentlich Geld unters Volk. Diesmal darf sich Micron über eine saftige Subvention freuen. Sollten Anleger zugreifen?Micron Technology, Inc. ist ein führender amerikanischer Hersteller von Speicher- und Speicherlösungen. Gegründet 1978 mit Hauptsitz in Boise, Idaho, hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Produktion von DRAM-, NAND- und NOR-Flash-Speicher spezialisiert. Diese Technologien finden Anwendung in einer Vielzahl von Produkten wie Computern, Mobilgeräten, Cloud-Servern, Automobilen und IoT-Geräten. Micron ist bekannt für seine Innovationskraft und gehört zu den wenigen Unternehmen …