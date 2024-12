DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul weiter erholt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--In engen Grenzen uneinheitlich ist die Tendenz am Mittwoch im Handelsverlauf an den ostasiatischen Aktienmärkten. Am meisten tut sich in Seoul, wo sich der Kospi um weitere 0,7 Prozent erholt. Er hatte zuletzt angesichts der politischen Krise in Südkorea, die im zwischenzeitlichen Ausrufen des Kriegsrechts gegipfelt hatte, deutlicher nachgegeben. In Tokio geht es für den Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 39.262 Punkte nach unten. Die Marktbarometer in Schanghai (+0,2%) und Hongkong (-0,0%) bewegen sich um ihre Vortagesschlussstände. In Sydney folgen die Akteure mehr der etwas leichteren Vorgabe der Wall Street, der S&P/ASX gibt um 0,5 Prozent nach.

Überall warten die Börsianer insbesondere auf neue Preisdaten aus den USA im späteren Tagesverlauf und halten sich deswegen mit Käufen zunächst eher zurück. Die Inflation im November dürfte das letzte Zünglein an der Waage sein, ob die US-Notenbank am 18. Dezember tatsächlich die Zinsen weiter senken wird. Erwartet wird dies aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent.

Aus dem Handel in China heißt es, die Stimmung habe sich verbessert, nachdem das Politbüro eine stärkere geld- und fiskalpolitische Unterstützung im Jahr 2025 signalisiert habe. Die Anleger hofften nun auf die kommende Zentrale Wirtschaftskonferenz. Zu den Gewinnern gehören Aktien aus dem Immobiliensektor, der im Falle weiterer staatlicher Stimuli besonders adressiert werden dürfte. Poly Real Estate oder China Vanke gewinnen je 1,1 Prozent.

In Seoul stützt laut den Analysten von Kiwoom Securities das überarbeitete Steuergesetz des Landes, das die Kapitalertragssteuer abschaffe und die Besteuerung von Kryptowährungsguthaben bis 2027 aufschiebe. Derweil sorge die politische Instabilität aber weiter für etwas Unsicherheit.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.353,30 -0,5% +10,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.262,19 -0,3% +17,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.433,89 +0,7% -8,3% 07:00 Schanghai-Comp. 3.430,25 +0,2% +15,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.310,34 -0,0% +19,8% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.794,42 -0,5% +17,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.602,54 -0,4% +10,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:32 % YTD EUR/USD 1,0524 -0,0% 1,0529 1,0561 -4,7% EUR/JPY 159,50 -0,3% 159,97 159,82 +2,5% EUR/GBP 0,8244 -0,0% 0,8244 0,8281 -5,0% GBP/USD 1,2765 -0,0% 1,2771 1,2753 +0,3% USD/JPY 151,57 -0,2% 151,94 151,34 +7,6% USD/KRW 1.432,38 -0,2% 1.435,73 1.427,67 +10,4% USD/CNY 7,1864 +0,0% 7,1845 7,1764 +1,2% USD/CNH 7,2534 -0,1% 7,2587 7,2481 +2,0% USD/HKD 7,7763 +0,0% 7,7743 7,7755 -0,4% AUD/USD 0,6371 -0,1% 0,6379 0,6396 -6,4% NZD/USD 0,5791 -0,2% 0,5802 0,5831 -8,4% Bitcoin BTC/USD 97.432,40 +0,5% 96.967,30 97.122,70 +123,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,97 68,59 +0,6% +0,38 -1,4% Brent/ICE 72,56 72,19 +0,5% +0,37 -1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.680,73 2.694,00 -0,5% -13,27 +30,0% Silber (Spot) 31,54 31,92 -1,2% -0,37 +32,7% Platin (Spot) 941,03 945,00 -0,4% -3,98 -5,1% Kupfer-Future 4,26 4,22 +0,8% +0,04 +7,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

December 11, 2024

