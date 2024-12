Mit Unterstützung von Mavenir hat Terrestar zudem ein hochmodernes Labor für standardbasierte Satellitenkommunikationstests und -integration in Montreal eingerichtet.

RICHARDSON, Texas, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von cloudnativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, und Terrastar Solutions Inc. (TSI), Kanadas führender mobiler Satellitenbetreiber, haben mit der erfolgreichen Durchführung der ersten NB-IoT-Live-Datensitzungen über den TSI-Satelliten Echostar T1, ein nicht-terrestrisches Netzwerk (NTN) im geostationären Erdorbit (GEO), einen wichtigen Meilenstein erreicht. Anders als bei Simulationen wurden diese Datensitzungen unter realen Bedingungen durchgeführt, was die Stabilität dieser hochmodernen Technologie beweist.

Die beiden Unternehmen haben in Allan Park, Ontario, Übertragungs-Tests von NB-IoT für NTN durchgeführt und dabei wichtige Funktionen wie Netzwerk-Anbindung, Paging, Ping, Datensitzungen und Non-IP-Datenübertragung (NIDD) getestet. Die Tests umfassten auch eine kontinuierliche 24-Stunden-Konnektivität, wodurch die Leistungsfähigkeit und Stabilität der Lösung von Mavenir unter realen Bedingungen weiter bestätigt wurde. Die erfolgreichen Datensitzungen wurden mit handelsüblichen IoT-Modulen durchgeführt, was zeigt, dass die Technologie für den kommerziellen Einsatz mit 3GPP-standardisierten Produkten verschiedener Anbieter geeignet ist.

Mavenir hat eine kundenspezifische Radio Access Network (RAN)-Schnittstelle entwickelt, um eine nahtlose Integration mit der Satellitenbodenstation von TSI zu ermöglichen und die Infrastruktur von TSI für die Bereitstellung von satellitengestützten NB-IoT-Diensten zu optimieren. Dieser Meilenstein legt die Grundlage für weitere Fortschritte. Mavenir und TSI arbeiten aktiv an erweiterten Funktionen, darunter Sprachdienste und 5G NR, um die Tests auf weitere Standorte in Kanada auszudehnen und schließlich eine vollständige Satellitenabdeckung auch in den entlegensten Gebieten zu erreichen.

Mavenir und Terrestar haben außerdem die Einrichtung eines hochmodernen Labors in Montreal angekündigt, das die NB-IoT-Tests vorantreiben und die nahtlose Integration mit TSI-Partnern erleichtern soll. Ausgestattet mit modernsten RAN- und Core-Lösungen von Mavenir, die auf der öffentlichen Cloud von Amazon Web Services (AWS) laufen, unterstützt das Labor NTN auf NB-IoT. Diese Initiative ist ein entscheidender Schritt zur Beschleunigung der Entwicklung und Einführung satellitengestützter vernetzter Dienste und unterstreicht das Engagement für Innovation und Zusammenarbeit in diesem Bereich.

"Die größte Herausforderung für die Mobilfunkbranche ist seit der Einführung von GSM die flächendeckende Abdeckung, insbesondere in Gebieten, in denen es derzeit keinen wirtschaftlichen Nutzen gibt", so Pardeep Kohli, Präsident und CEO bei Mavenir. "Nicht-terrestrische Netzwerke bieten eine ideale Lösung für diese Herausforderung, indem sie kosteneffiziente Abdeckung über große Flächen bereitstellen, neue Märkte erschließen und bestehende terrestrische Mobilfunkdienste erweitern. Die heutige Ankündigung mit unseren Partnern von Terrestar unterstreicht unser gemeinsames Engagement, die Konnektivität durch satellitengestützte Technologien voranzubringen."

"Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Zusammenarbeit mit Mavenir, um NB-IoT in der ersten Phase der Dienstentwicklung für Massenmarktdienste kommerziell zu vermarkten.", so Jacques Leduc, Präsident and CEO bei Terrestar Solutions. "Es entspricht auch unserer Zielsetzung, alle Kanadier überall und mit allem zu verbinden, indem wir unser MSS-Spektrum und unsere standardisierte Technologie zur Ergänzung der MNO-Architekturen einsetzen. Durch die erfolgreichen Tests unserer gemeinsamen NTN-Lösung unter realen Bedingungen haben wir die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit dieser Technologie nachgewiesen. Die Einrichtung des Labors in Montreal wird die Tests der Partner weiter beschleunigen und den Weg für großflächige IoT-Einführungen in Kanada ebnen."

Jacques Leduc, Präsident und CEO bei Terrestar Solutions wird eine Grundsatzrede auf dem Mavenir Global Analyst Event[MavenirAnalystEvent] am Donnerstag, den 12. Dezember halten.

WEBINAR auf Abruf (https://view6.workcast.net/register?cpak=1084220643057360&referrer=mwl) : Mobile World Live, Mavenir und Terrestar: Bereit für den Start - Satelliten als Antwort auf die wirtschaftlichen Herausforderungen von 5G

(https://view6.workcast.net/register?cpak=1084220643057360&referrer=mwl) WHITEPAPER (https://www.mavenir.com/resources/5g-non-terrestrial-networks-get-ready-for-launch/)

Nichtterrestrische 5G-Netzwerke: Bereit für den Start

Mavenir hat ein detailliertes Whitepaper erstellt, das das transformative Potenzial von nicht-terrestrischen Netzwerken (NTN) bei der Ausweitung der Konnektivität über traditionelle Grenzen hinweg untersucht. Es hebt die strategischen Vorteile der NTN-Lösungen für CSPs hervor, darunter die Kosteneffizienz in unterversorgten Gebieten, die Fortschritte bei den 3GPP-Standards für die nahtlose Satellitenintegration und den hochmodernen, cloudnativen NTN-RAN-Ansatz von Mavenir. Erfahren Sie, wie NTN Konnektivität neu definiert und eine globale, zuverlässige 5G-Abdeckung für eine digital vernetzte Welt ermöglicht.

Nicht-terrestrische Netzwerke (NTN) - Mavenir (https://www.mavenir.com/portfolio/mavair/non-terrestrial-network-ntn/)



Terrestar Solutions Inc. ist der einzige kanadische Mobilfunk-Satellitenbetreiber, der sich dafür einsetzt, Satellitendirektdienste für Smartphones und IoT-Geräte bereitzustellen und die Kommunikation in ganz Kanada zu ermöglichen. Terrestar engagiert sich für ein sich ständig weiterentwickelndes, standardbasiertes und offenes Netzwerk-Ökosystem, das Mobilfunkbetreibern die Bereitstellung allgegenwärtiger Kommunikationsdienste ermöglicht. Dank des Echostar T1-Satelliten, seiner terrestrischen Netzwerkinfrastruktur und des 40-MHz-S-Band-Satelliten-Spektrums verbindet Terrestar mit Strigo, seinem Mobilfunkdienst über Satellitenoder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

