Für die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs bleibt es dabei: Die Anteilscheine des britischen Energieriesen Shell bleiben ein Kauf. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen für den Ölsektor am Montagabend mit Blick auf die kommende Berichtssaison zum vierten Quartal an und verringerte in diesem Zusammenhang das Kursziel von 47 auf 44 Euro.Daraus errechnet sich Aufwärtspotenzial von 44 Prozent. Für 2025 rät er, auf Unternehmen zu setzen, die sich im möglicherweise mauer werdenden ...

