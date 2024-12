EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

VPX-Module und satellitengestützte Kommunikationseinrichtungen San Diego, USA, 11. Dezember 2024 - Kontron , ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT), hat ein weiteres Großprojekt im US-Verteidigungssektor gewonnen. Dieser Auftrag ermöglicht Kontron eine Expansion im Bereich der autonomen Steuerung in der Flugverkehrskontrolle und liefert mit dem Sensor Open Systems Architecture (SOSA) Standard konforme Hardware für Kommunikations-, Steuerungs- und Überwachungssysteme, die in unbemannten Luftfahrzeugen (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) zum Einsatz kommen. Kontron ist ein führender Anbieter von VPX-Lösungen, die speziell auf die Anforderungen von High-Performance-Computing und Datenkommunikation in Hochsicherheits-Anwendungen zugeschnitten sind. Kontrons VPX-Lösungen sind ITAR-zertifiziert, um die Einhaltung der US-Exportkontrollvorschriften im Bereich der Verteidigungstechnologie sicherzustellen. Der erwartete Umsatz aus dieser neuen Geschäftsbeziehung beträgt rund 20 Mio. US-Dollar. Ausschlaggebend dabei waren Kontrons Technologie sowie die langfristige Lieferfähigkeit und eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen den internationalen Niederlassungen. Diese strategische Vereinbarung ermöglicht Kontron zudem die Teilnahme an weiteren Ausschreibungen mit höherem Volumen und eröffnet zusätzlich neue Perspektiven im Bereich der autonomen Steuerung von Landfahrzeugen und anderen wachsenden Markt- und Kundensegmenten. Kontron erfüllt mit seinem Angebot nicht nur alle erforderlichen Standards und Spezifikationen, sondern ist als größtes Entwicklungsunternehmen der Branche auch ein idealer Partner für kundenspezifische Lösungen, die nicht der Kommodifizierung unterliegen. In den ersten 9 Monaten 2024 verzeichnete Kontron einen anhaltenden Trend bei neuen Aufträgen für IoT-Konnektivität, die ein Volumen von EUR 920 Mio. erreichten. Das Auslieferungsvolumen erreichte parallel EUR 780 Mio. bei einer Steigerung des EBITDA um 50%.

Neuigkeiten über Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, ihre Geschäftsziele mit intelligenten Lösungen zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligentem und sicherem Transport bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen liefert das Unternehmen Technologien, die einen Mehrwert für seine Kunden schaffen. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron sein Portfolio mit dem neuen Geschäftsbereich GreenTec, der sich auf Solarenergie und eMobility konzentriert, deutlich und wächst auf rund 8.000 Mitarbeiter in über 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® und TecDAX® der Deutschen Börse gelistet. Medienkontakte

