Group Media & Investor Release Sonova ernennt Elodie Carr-Cingari zur neuen Chief Financial Officer (CFO). Sie wird diese Position spätestens mit Juli 2025 antreten und folgt auf Birgit Conix, die Sonova verlässt, um nicht-exekutive Board-Positionen ausserhalb des Unternehmens wahrzunehmen. Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, wird Matthias Düllmann ab Januar 2025 als interimistischer CFO fungieren. Stäfa (Schweiz), 11. Dezember 2024 -Sonova Holding AG (SWX: SOON), ein führender Anbieter innovativer Hörlösungen, freut sich, die Ernennung von Elodie Carr-Cingari zur neuen Chief Financial Officer (CFO) bekannt zu geben. Sie wird ihre Rolle spätestens mit Juli 2025 nach Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber antreten. Elodie Carr-Cingari folgt auf Birgit Conix, die sich entschieden hat, ihre Karriere ausserhalb von Sonova fortzusetzen, um sich auf nicht-exekutive Board-Positionen zu konzentrieren. Birgit Conix wird das Unternehmen Ende Januar 2025 verlassen. Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, hat Sonova Matthias Düllmann zum interimistischen CFO ernannt, der die Rolle ab Januar 2025 übernehmen wird. Düllmann bringt über 18 Jahre Erfahrung mit, darunter zuletzt als CEO und CFO bei SR Technics. Er verfügt über umfassende Beratungserfahrung und einen MBA der Universität St. Gallen (Schweiz). Carr-Cingari ist eine erfahrene CFO mit über 25 Jahren internationaler Erfahrung in mittelgrossen und grossen Organisationen. Sie hat eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in der Förderung von Wachstum und operativer Exzellenz bei börsekotierten Unternehmen in verschiedenen Branchen. Sie ist französische und schweizerische Staatsbürgerin und stösst von der Landis+Gyr Group zu Sonova, wo sie seit 2020 als Group CFO tätig ist. Frühere Positionen umfassen CFO-Rollen bei Hoerbiger, General Electric/Alstom sowie leitende Finanzpositionen bei Hewlett-Packard. Darüber hinaus ist Elodie Carr-Cingari Mitglied des Verwaltungsrats und Audit-Committee Vorsitzende der Siegfried Holding. Sie verfügt über einen MBA in Finanzen der italienischen Bocconi-Universität. "Wir respektieren Birgits Entscheidung, ein neues berufliches Kapitel zu beginnen, und freuen uns, Matthias und Elodie bei Sonova begrüssen zu dürfen", sagt CEO Arnd Kaldowski. "Elodies umfassende Expertise im strategischen und operativen Finanzmanagement sowie ihr Hintergrund im Bereich M&A machen sie zur idealen Wahl für Sonova, da wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen und im Markt für Hörlösungen innovativ sein möchten. In Kombination mit ihren starken Führungsqualitäten ist dieser Erfahrungshintergrund von großer Bedeutung, da wir weiterhin Wachstum fördern und unseren Anspruchsgruppen Mehrwert bieten wollen. Wir möchten auch Birgit Conix unseren herzlichen Dank für ihre bedeutenden Leistungen und ihre Führungsstärke seit ihrem Eintritt im Jahr 2021 aussprechen". - Ende - Kontakte: Investor Relations Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

