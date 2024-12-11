The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.12.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2024
ISIN Name
US755111BY61 RAYTHEON 14/24
US931142DV21 WALMART 2024
US075887BF51 BECTON,DICKINS. 2024
US096630AD01 BOARDWALK PIPE. 2024
US857477AN34 STATE STREET 2024
US343412AC69 FLUOR (NEW) 14/24
XS1944468617 LANDWIRT.R.BK 19/24LS MTN
XS1873152638 INTER-AMER.DEV. 18/24 MTN
DE000HLB4B82 LB.HESS.THR.CARRARA12M/16
US68268NAP87 ONEOK PARTNERS L.P.15/25
DE000DDA0M73 DZ BANK IS.A1025
DE000HLB5LS3 LB.HESS.THR.CARRARA03M/18
FR0012384667 PUPLICIS GRP. 14/24
DE000HLB53A4 LB.HESS.THR.CARRARA12E/23
US46647PDM59 JPMORG.CHASE 22/25 FLR
DE000HLB49A2 LB.HESS.THR.CARRARA06C/23
DE000A3LJT71 M.B.INT.FIN. 23/24 MTN
DE000HLB53D8 LB.HESS.THR.CARRARA12H/23
XS2270462794 NEW MET.GLO. 20/24
DE000HLB79Z6 LB.HESS.THR.CARRARA12H/22
DE000HLB7A15 LB.HESS.THR.DUISBURG12/22
DE000HLB7A49 LB.HESS.THR.CA.TIL.12B/22
DE000HLB7952 LB.HESS.THR.CARRARA12L/22
XS2403518033 AFR. DEV. BK 21/24 MTN
US91282CDN83 USA 21/24
IT0005474330 ITALIEN 21/24
DE000LB2BN75 LBBW FESTZINS 22/24
DE000SLB4287 LDSBK.SAAR OPF A428
XS2091604715 CHUBB INA HD 19/24
USP7700WCL20 GRUPO FAMSA 19/24 REGS
DE000A3E5TZ3 GROENER GRP. IHS 21/23
SE0015242839 DESENIO HLDG 20/24 FLR
XS2394766278 LAND NRW MTN-LSA 21/24 LS
XS1681522568 TOTALEN.CAP.INT.17/24 MTN
US12634MAB63 CNOOC FIN.(15) US 15/25
XS2102507600 DT.BANK MTN 20/24 LS
US844741BJ60 SOUTHW.AIRL 20/25
EU000A1Z99M6 ESM 20/24 MTN
LU0256787531 LOF-CO.EU.SM.+MI.LE. AP INVESTMENT
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