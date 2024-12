NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer von 121,80 auf 111,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine bisher zu optimistischen Wachstumserwartungen für das laufende Quartal ein wenig gesenkt und rechne nun auch mit höheren Aufwendungen, schrieb Analyst David Adlington in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Ziele für das kommende Jahr dürfte der Pharma-Verpackungshersteller mit der Vorlage der Zahlen für 2024 am 26. Februar aktualisieren - und dann den anstehenden Abschluss der Bormioli-Übernahme berücksichtigen. Das neue Kursziel begründete Adington auch mit den gesunkenen Branchenbewertungen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 19:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0LD6E6