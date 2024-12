Der Hannoveraner Versicherungskonzern zeigt sich außerordentlich optimistisch für die kommenden Jahre. Die ambitionierten Wachstumspläne sehen vor, den Konzerngewinn bis 2027 auf über 2,5 Milliarden Euro zu steigern, was einen beachtlichen Zuwachs von etwa 30 Prozent gegenüber den für 2024 anvisierten 1,9 Milliarden Euro darstellt. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Eigenkapitalrendite wider, die dauerhaft über 12 Prozent liegen soll, wobei für das laufende Jahr sogar mehr als 15 Prozent in Aussicht gestellt werden.

Aktionäre profitieren von steigenden Dividenden

Die erfreuliche Geschäftsentwicklung kommt auch den Anteilseignern zugute. Für das Jahr 2024 plant der Versicherungskonzern nun eine höhere Dividende von 2,70 Euro je Aktie, was eine Anhebung um 20 Cent gegenüber der ursprünglichen Planung bedeutet. Bis 2027 soll die Ausschüttung weiter auf 4,00 Euro je Aktie steigen. Diese Aussichten wurden vom Aktienmarkt positiv aufgenommen, was sich in einem Kursanstieg von 1,80 Prozent auf 85,00 Euro im nachbörslichen Handel widerspiegelte.

