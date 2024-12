Der Touristikkonzern TUI sich weiter von seinem Corona-Tief erholen. Im zurückliegenden Geschäftsjahr (per Ende September) gelang dem Konzern dank starker Gästezahlen ein deutlicher Gewinnsprung. Die Aktie von TUI kann am Morgen in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Lang & Schwarz leicht zulegen.Dank sieben Prozent mehr Gästen und höherer Preise erzielte TUI im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Gewinn von 507 Millionen Dollar. Das ist fast zwei Drittel mehr als noch vor einem Jahr. ...

