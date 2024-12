DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

General Motors hat sein Cruise-Robotaxi-Programm nach fast einem Jahrzehnt und 10 Milliarden Dollar Entwicklungskosten aufgegeben. Der US-Autobauer begründet diesen Schritt mit dem Zeit- und Kostenaufwand für die Skalierung des Geschäfts und der zunehmenden Konkurrenz. GM kündigte eine neue Strategie für das autonome Fahren an. Vorrang soll die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen haben, die in bestimmten Situationen die Lenkung und andere Funktionen übernehmen und heute in Neufahrzeugen üblich sind. Die Entwicklung vollautonomer Fahrzeugtechnologien für Privatfahrzeuge soll ebenfalls fortgesetzt werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 US/Exxon Mobil Corp, Strategieupdate (15:30 Analysten- und Pressekonferenz)

22:05 US/Adobe Inc, ausführliches Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Realeinkommen November Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj -CA 15:45 Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Overnight Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 3,75%

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.052,50 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.446,75 +0,2% Nikkei-225 39.372,23 +0,0% Hang-Seng-Index 20.167,98 -0,7% Kospi 2.428,16 +0,4% Shanghai-Composite 3.429,38 +0,2% S&P/ASX 200 8.353,60 -0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Am meisten tut sich in Seoul, wo sich der Kospi weiter erholt. Er hatte zuletzt angesichts der politischen Krise in Südkorea, die im zwischenzeitlichen Ausrufen des Kriegsrechts gegipfelt hatte, deutlicher nachgegeben. Überall warten die Börsianer insbesondere auf neue Preisdaten aus den USA im späteren Tagesverlauf und halten sich deswegen mit Käufen zunächst eher zurück. Die Inflation im November dürfte das letzte Zünglein an der Waage sein, ob die US-Notenbank am 18. Dezember tatsächlich die Zinsen weiter senken wird. Aus dem Handel in China heißt es, die Stimmung habe sich verbessert, nachdem das Politbüro eine stärkere geld- und fiskalpolitische Unterstützung im Jahr 2025 signalisiert habe. Die Anleger hofften nun auf die kommende Zentrale Wirtschaftskonferenz. Zu den Gewinnern gehören Aktien aus dem Immobiliensektor, der im Falle weiterer staatlicher Stimuli besonders adressiert werden dürfte. In Seoul stützt laut den Analysten von Kiwoom Securities das überarbeitete Steuergesetz des Landes, das die Kapitalertragssteuer abschaffe und die Besteuerung von Kryptowährungsguthaben bis 2027 aufschiebe.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.247,83 -0,3% -154,10 +17,4% S&P-500 6.034,91 -0,3% -17,94 +26,5% Nasdaq-Comp. 19.687,24 -0,3% -49,45 +31,2% Nasdaq-100 21.368,18 -0,3% -72,64 +27,0% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 962 Mio 1.049 Mio Gewinner 1.049 1.273 Verlierer 1.728 1.506 Unverändert 79 67

Etwas leichter - Im Vorfeld wichtiger Inflationsdaten überwog vorsichtige Zurückhaltung. Sollten die Preisdaten stärker von der Erwartung abweichen, könnte dies noch einmal Bewegung in die Erwartung bringen, dass die US-Notenbank am 18. Dezember die Zinsen senken wird. Oracle verloren nach der Vorlage von Quartalszahlen 6,7 Prozent. Das Softwareunternehmen verfehlte mit dem bereinigten Gewinn und dem Umsatz die Analystenerwartungen. Walgreens Boots stiegen um 17,7 Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass der Finanzinvestor Sycamore Partners in Gesprächen über den Kauf der Apothekenkette stehen soll. Alphabet verbesserten sich um 5,6 Prozent nach der Entwicklung eines neuen Quantencomputerprozessors.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,15 +2,4 4,12 -27,5 5 Jahre 4,10 +1,4 4,08 9,8 7 Jahre 4,16 +2,6 4,14 19,1 10 Jahre 4,23 +2,9 4,20 34,7 30 Jahre 4,42 +3,2 4,39 44,9

Die Renditen im Vorfeld der Inflationszahlen. Es seien die letzten Daten, die die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche noch maßgeblich verändern könnt, hieß es. Ein starker Anstieg der Verbraucherpreise könnte die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung verringern, das habe für ein vorsichtiges Vorgehen gesorgt.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:32 % YTD EUR/USD 1,0526 -0,0% 1,0529 1,0561 -4,7% EUR/JPY 159,77 -0,1% 159,97 159,82 +2,7% EUR/GBP 0,8244 -0,0% 0,8244 0,8281 -5,0% GBP/USD 1,2768 -0,0% 1,2771 1,2753 +0,3% USD/JPY 151,78 -0,1% 151,94 151,34 +7,7% USD/KRW 1.431,30 -0,3% 1.435,73 1.427,67 +10,3% USD/CNY 7,1856 +0,0% 7,1845 7,1764 +1,2% USD/CNH 7,2492 -0,1% 7,2587 7,2481 +2,0% USD/HKD 7,7764 +0,0% 7,7743 7,7755 -0,4% AUD/USD 0,6374 -0,1% 0,6379 0,6396 -6,4% NZD/USD 0,5793 -0,1% 0,5802 0,5831 -8,3% Bitcoin BTC/USD 97.718,20 +0,8% 96.967,30 97.122,70 +124,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte mit den anziehenden Marktzinsen zu - der Dollarindex gewann 0,2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,14 68,59 +0,8% +0,55 -1,1% Brent/ICE 72,69 72,19 +0,7% +0,50 -1,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach den Aufschlägen am Montag tat sich bei den Ölpreisen unter dem Strich wenig.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.695,61 2.694,00 +0,1% +1,61 +30,7% Silber (Spot) 31,77 31,92 -0,4% -0,14 +33,6% Platin (Spot) 937,20 945,00 -0,8% -7,80 -5,5% Kupfer-Future 4,24 4,22 +0,3% +0,01 +7,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Im Umfeld erwarteter Zinssenkungen in den USA und der Eurozone stieg der Goldpreis - in seiner Funktion als sicherer Hafen auch begünstigt durch geopolitischen Unwägbarkeiten. Laut den Citi-Analysten ist der langfristige Aufwärtstrend des Edelmetalls intakt. Die Feinunze verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 2.692 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KROGER

Eine Bundesrichterin hat die US-Supermarktkette an der Übernahme des Wettbewerbers Albertsons gehindert. Sie stellte sich damit auf die Seite der Kartellaufsicht, die entschieden hatte, dass die 20 Milliarden Dollar teure Fusion der beiden Lebensmitteleinzelhändler den Wettbewerb aushöhlen und am Ende zu steigenden Preise für die Verbraucher führen würde.

NIPPON LIFE

will die auf den Bermudas ansässige Resolution Life Group Holdings für rund 8,2 Milliarden Dollar übernehmen. Der japanische Lebensversicherer bestätigte eine entsprechende Vereinbarung und gab überdies bekannt, dass er die ausstehenden 20 Prozent der Tochtergesellschaft MLC Life Insurance von der National Australia Bank kaufen und diese dann mit dem australischen Geschäft von Resolution Life verschmelzen wird. Nippon Life will die strategische Partnerschaft von Resolution Life mit Blackstone auch nach der Übernahme beibehalten.Von Dave Michaels und Patrick Thomas

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2024 01:59 ET (06:59 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.