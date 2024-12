Berlin (ots) -- Initiative "Rauchmelder retten Leben" sensibilisiert Verbraucher mit Erfahrungsberichten für das Thema Brandschutz- Interaktives Spiel trainiert richtiges Verhalten im BrandfallAm Freitag, dem 13. Dezember 2024, findet der diesjährige Rauchmeldertag statt. Dabei stehen 2024 Erfahrungsberichte von Menschen im Fokus, deren Alltag von einem Brand erschüttert wurde. Die wahren Geschichten zeigen eindringlich, wie wichtig es ist, sich im Brandfall richtig zu verhalten.Lebensretter im AlltagIm Zentrum steht die Geschichte des 26-jährigen Daniel aus Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main. Eines sonnigen Nachmittags im Mai 2022 wird er gemeinsam mit seiner 13-jährigen Schwester plötzlich von einem Großbrand im Erdgeschoss des Wohnhauses überrascht. Dank seiner Jugendfeuerwehr-Erfahrung reagiert Daniel schnell: Er verhindert, dass der giftige Rauch in die Wohnung eindringt, und rettet sich, seine Schwester und die beiden Familienhunde auf den Balkon.Neben Daniels Erlebnissen geben auch andere Menschen Einblicke, wie Brände ihren Alltag schlagartig verändert haben. Alle Berichte finden Sie unter https://www.rauchmelder-lebensretter.de/brand-zuhause-erfahrungsberichte Haben Sie selbst eine ähnliche Erfahrung gemacht? Schreiben Sie uns unter redaktion@rauchmelder-lebensretter.de.Interaktives 120-Sekunden-Spiel zum richtigen Verhalten im BrandfallDie Initiative "Rauchmelder retten Leben" bietet mit einem interaktiven 120-Sekunden-Online-Spiel eine Möglichkeit, das richtige Verhalten im Brandfall spielerisch zu üben. Das Spiel simuliert eine realistische Brandsituation und zeigt Schritt für Schritt, wie man beim Alarm eines Rauchmelders reagieren, das Gebäude sicher verlassen und die Feuerwehr verständigen sollte.Zum Spiel: https://rauchmelder-lebensretter.de/120S-escape/Schutz vor Bränden: Die wichtigsten MaßnahmenBrände können unerwartet ausbrechen. Darum ist Vorbereitung entscheidend. Hier einige grundlegende Tipps für den Brandschutz:1. Rauchmelder installieren: Rauchmelder gehören in alle Schlafräume, Flure und Wohnbereiche, um frühzeitig auf Rauchentwicklung hinzuweisen und wertvolle Fluchtzeit zu gewinnen.2. Auf Qualität setzen: Beim Kauf des Rauchmelders auf das Qualitätszeichen "Q" achten.3. Richtig reagieren: Bei einem Brand in der Wohnung sofort das Gebäude verlassen und die Feuerwehr unter 112 alarmieren. Wenn es im Treppenhaus brennt, die Tür schließen, in der Wohnung bleiben, die Feuerwehr anrufen und deren Anweisungen folgen.Gemeinsam für mehr SicherheitDer Rauchmeldertag 2024 bietet eine wichtige Gelegenheit, das Bewusstsein für Brandschutz zu stärken. Erfahrungsberichte, das interaktive 120-Sekunden-Spiel und praktische Verhaltenstipps im Brandfall bieten wertvolle Informationen, die im Ernstfall entscheidend sein können. Weitere Informationen, Videos und das interaktive Spiel finden Interessierte auf unserer Website: www.rauchmelder-lebensretter.de (https://rauchmelder-lebensretter.de/)Über "Rauchmelder retten Leben"Das Forum Brandrauchprävention e.V. betreibt die im Jahr 2000 gegründete Initiative "Rauchmelder retten Leben". Das Ziel des Forums ist die Brandschutzprävention, insbesondere mit Rauchwarnmeldern. Mitglieder des Forums sind führende Dachverbände wie der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) sowie Hersteller und Dienstleister. Am 12.06.2012 gründete das Forum Brandrauchprävention einen gemeinnützigen Verein.Pressekontakt:Forum Brandrauchprävention e.V."Rauchmelder retten Leben"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 33E-Mail: redaktion@rauchmelder-lebensretter.deOriginal-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79361/5928047