DJ Zalando will About You für 6,50 Euro je Aktie in bar übernehmen

DOW JONES--Zalando will den Hamburger Online-Modehändler About You übernehmen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, ist eine entsprechende Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) mit der About You Holding SE getroffen worden. Den Aktionären von About You will Zalando 6,50 Euro je Aktie in bar zahlen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2024 02:10 ET (07:10 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.