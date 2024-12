© Foto: Symbolbild

Der KI-Hype ist in vollem Gange und mittendrin ist C3.ai - das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren ordentlich in den Vordergrund gespielt. Aber wie gut läuft's wirklich? Und ist die Aktie jetzt ein Schnäppchen oder doch lieber die Finger weg? Wir werfen einen Blick auf die neuesten Zahlen, die spannende Partnerschaft mit Microsoft und die mögliche künftige Kursentwicklung, um zu schauen, ob es sich lohnt, jetzt einzusteigen oder ob wir lieber noch warten sollten.

Was gibt es Neues bei C3.ai?

Letzte Woche kamen die neuesten Quartalszahlen von C3.ai und große Überraschung: diese haben die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Der Verlust pro Aktie war mit -0,06 US-Dollar viel kleiner als die -0,14 US-Dollar, die man eigentlich erwartet hatte. Und auch der Umsatz von rund 94,6 Millionen US-Dollar ist ordentlich - ein Plus von 29 % im Vergleich zum Vorjahr. Klingt erstmal richtig gut, oder? Ist es auch!

Besonders spannend wird es durch die neue Partnerschaft mit Microsoft. C3.ai wird jetzt enger mit Microsofts Azure-Plattform zusammenarbeiten und ihre KI-Lösungen dort anbieten. CEO Thomas Siebel spricht schon von einem "Gamechanger". Wenn diese Zusammenarbeit wirklich so richtig Fahrt aufnimmt, könnte das für C3.ai noch ordentlich Rückenwind bringen.

Aber, und das darf man nicht vergessen: Das Unternehmen schreibt immer noch rote Zahlen, und das ist für viele Investoren/Anleger ein Knackpunkt bzw. KO-Kriterium. Der KI-Markt wächst zwar rasant, aber die große Frage bleibt: Kann C3.ai langfristig wirklich profitabel werden?

Was macht der Chart? Wie könnte der künftige Kursverlauf aussehen?

Wer sich die Aktie gerade anschaut, sieht, dass der Kurs nach der Veröffentlichung der guten Zahlen erstmal um einige Prozentpunkte nach oben gezogen ist. Aktuell liegt die Aktie bei etwa 42 US-Dollar, hat aber auch schon mal kurz an der 49 US-Dollar Marke im Sommer 2023 gekratzt. Kürzlich war sie bei 45 US-Dollar.

Technisch betrachtet gibt es jetzt auch dort einen Widerstand bei der 45 US-Dollar-Marke. Sollte der Kurs diese Marke knacken, könnte er auf anschließend eines neuen Hochs in Richtung 50 US-Dollar marschieren - was psychologisch auch eine wichtige Grenze wäre. Wenn es nach unten geht, gibt es Unterstützung bei etwa 40 US-Dollar, da ist die Aktie zuletzt immer wieder abgeprallt und konnte einen tragfähigen Boden finden. Vergessen sollte man aber auch nicht, dass C3.ai Anfang August noch einmal kurz knapp unter der 20 US-Dollar stand.

Dies macht die Aktie insgesamt zu einem ziemlich volatilen Unterfangen, das heißt, es gibt auf der einen Seite die Chance auf schnelle Kursgewinne, aber eben auch das Risiko von Rücksetzern. Wer also auf kurzfristige Bewegungen setzt, könnte hier echt gute Einstiegschancen finden. Für alle, die eher längerfristig denken, könnte es sinnvoller sein, erstmal abzuwarten, bis sich das Ganze etwas stabilisiert.

Was heißt das jetzt für Sie?

C3.ai hat auf jeden Fall Potenzial: Die Umsätze steigen, die Partnerschaft mit Microsoft könnte einiges bringen und der KI-Markt läuft richtig gut. Aber das Unternehmen schreibt noch immer Verluste, und das wird natürlich auch immer wieder hinterfragt werden.

Die technische Lage der Aktie ist aktuell etwas gemischt - es könnte noch zu Kursgewinnen kommen, aber auch Rücksetzer sind denkbar. Wenn Sie also bereit sind, Risiko einzugehen, könnten Sie jetzt bei den Schwankungen einen guten Einstieg erwischen. Wer es lieber etwas ruhiger angehen möchte, wartet lieber, bis sich der Kurs stabilisiert oder es einen klareren Ausbruch nach oben gibt.

Wer langfristig an das Potenzial von C3.ai glaubt, für den könnte es sich lohnen, bei einem Rücksetzer einzusteigen. Evtl. so im Bereich um 35 US-Dollar und knapp darunter. Kleinere Positionen könnten schon im Bereich um 40 US-Dollar interessant sein für einen kurzen Trade für ein paar schnelle Dollar.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

