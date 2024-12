© Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmn

TUI hat am Mittwoch ein kräftiges Gewinnwachstum gemeldet und blickt optimistisch in die Zukunft. Die Aktie legt zu.Die starke Nachfrage nach Urlaubsreisen trotz steigender Preise hat dem Reisekonzern TUI im Geschäftsjahr 2024 einen erheblichen Gewinnzuwachs beschert. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um ein Drittel auf 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit erfüllte TUI die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 23 Milliarden Euro zu, dank mehr als 20 Millionen Gästen bei Pauschalreisen und Kreuzfahrten. "Wir haben geliefert, was wir versprochen haben", betonte TUI-Chef Sebastian Ebel. "2024 war für uns ein sehr gutes Jahr." TUI …