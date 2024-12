DJ HDE: Vorgezogene Bundestagswahl beeinflusst Einkaufsverhalten

Von Andreas Kißler

DOW JONES--60 Prozent der Menschen in Deutschland rechnen mit einem Einfluss der vorgezogenen Bundestagswahl auf die wirtschaftliche Lage im Land. Knapp ein Drittel geht zudem auch von Auswirkungen auf das persönliche Einkaufsverhalten aus. Das zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter 1.200 Menschen, wie der HDE mitteilte. "Noch zu Jahresbeginn lagen die Hoffnungen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auf dem privaten Konsum. Krisen und Unsicherheit haben jedoch zu einer deutlich spürbaren Kaufzurückhaltung geführt. Und diese schwache Konsumlaune der Verbraucher hält auch zum Jahresende an", sagte HDE-Präsident Alexander von Preen.

Die aktuelle HDE-Umfrage belege, dass 52 Prozent der Menschen in Deutschland ihre persönliche Stimmung im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche und politische Situation Ende November als schlecht bewerteten. Der HDE sehe sich anhand dieser Befragung in seiner Einschätzung bestätigt und gehe von weiter "herausfordernden Rahmenbedingungen für den Konsum" aus. "Für viele sind die Neuwahlen allein offenbar erstmal kein ausreichender Grund für mehr Optimismus. Viele halten in dieser Phase der Unsicherheit ihr Geld zusammen und planen aktuell eher mit geringeren Ausgaben. Eine Stimmungsaufhellung ist kein Selbstläufer", so von Preen.

Die Neuwahl und die damit verbundene Frage, wie es politisch in Deutschland weitergehe, beschäftige die Menschen: 68 Prozent gäben an, dass dies bei vorweihnachtlichen Treffen mit Familie und Freunden ein Thema sei. "Für mehr Zuversicht und Optimismus braucht es im Wahlkampf klare und verlässliche Konzepte. Die Menschen wollen wissen, was sie erwarten können", sagte der HDE-Präsident. "Nach der Bundestagswahl müssen dann Taten folgen. Erst wenn Sicherheit und Perspektive erkennbar sind, könnte auch der Konsum wieder anziehen." Das aktuelle Weihnachtsgeschäft leide unter dem politischen Stillstand und verlaufe derzeit ohne echten Schwung.

December 11, 2024

