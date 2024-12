EQS-Media / 11.12.2024 / 08:55 CET/CEST

Augsburg, 10.12.2025 Nachhaltige Erfolge: Auszeichnungen für unsere Fonds Unsere Fonds beweisen erneut ihre Qualität im Bereich nachhaltiger Investments. Der SQUAD Green Balance Fonds wurde bereits zum fünften Mal in Folge mit dem renommierten FNG-Siegel ausgezeichnet und konnte sich auch in diesem Jahr die hervorragende 2-Sterne-Bewertung für 2025 sichern. Besonders stolz sind wir auch auf die herausragende Leistung der drei Steyler Fair Invest-Fonds (Balanced, Bonds & Equities), die erneut jeweils mit der Höchstbewertung von 3 Sternen prämiert wurden und seit 2023 Teil der SQUAD Green Plattform sind. Das FNG-Siegel, das als führendes Gütesiegel für nachhaltige Investments im deutschsprachigen Raum gilt, steht für Verantwortung, Transparenz und die Förderung einer nachhaltigen Finanzwelt. Diese Werte spiegeln sich in unserer Investmentstrategie wider und sind ein fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. "Diese Auszeichnungen sind ein starkes Signal für die Bedeutung nachhaltiger Investments. Sie zeigen, dass wir unseren Anspruch, Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen, konsequent umsetzen", so Michael Reis, ESG-Experte bei Discover Capital. Mit diesen Erfolgen unterstreichen wir unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft - zum Wohl unserer Anleger und der Welt, in der wir leben. Zu den Fonds: https://squad-green.de/fonds Über das FNG-Siegel:

Das FNG-Siegel ist ein Gütesiegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Es prüft und bewertet Fonds anhand strenger Kriterien wie Transparenz, Klimastrategie und sozialer sowie ökologischer Standards. Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds, gegründet 2004 von der Discover Capital GmbH in Augsburg, ist eine Plattform für unabhängige, inhabergeführte Fondsboutiquen. Unter dem gemeinsamen Markendach vereinen sich erfahrene Investmentspezialisten mit einem erfolgreichen Track-Record. Ihr Fokus liegt auf der Analyse und Auswahl von unterbewerteten sowie werthaltigen Aktien und Anleihen. Über Steyler Fair Invest: Steyler Fair Invest, die Investmentmarke der Steyler Ethik Bank, bietet seit 1964 faire und nachhaltige Finanzdienstleistungen an. Das Angebot umfasst ethische Fonds, Portfoliochecks und Nachhaltigkeitsberatung.

