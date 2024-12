Umfassender Bericht zeigt Ausgabentrends und Vorlieben verschiedener Generationen im Bereich "Beauty"

Millennials treiben das Wachstum des Beauty-Markts mit 193 Milliarden US-Dollar am stärksten voran und überholen die Generation X bis 2034

Generation X bleibt 2024 führend bei Beauty-Ausgaben und wird bis 2034 um 150 Milliarden US-Dollar zulegen

NielsenIQ (NIQ) hat in Zusammenarbeit mit World Data Lab und SPATE einen umfassenden Bericht veröffentlicht, der sich auf den globalen Beautymarkt im kommenden Jahrzehnt konzentriert.

Der Bericht liefert wichtige Einblicke in die Vorlieben der verschiedenen Generationen, ihre Kaufgewohnheiten, Werte, Prioritäten, ihre Motivation sowie ihr Einkaufsverhalten. Er zeigt die entscheidende Rolle jeder Generation bei den Verbraucherpräferenzen und Ausgaben im nächsten Jahrzehnt auf.

Millennials werden den Markt dominieren und mit 193 Milliarden US-Dollar für nahezu die Hälfte der weltweiten Ausgaben im Bereich Schönheitspflege verantwortlich sein. Die Generation Z folgt mit 158 Milliarden US-Dollar knapp dahinter. Die globale Beautybranche verzeichnet ein beispielloses Wachstum auf 1,1 Billionen US-Dollar und soll bis 2034 um weitere 700 Milliarden US-Dollar zulegen, wobei Asien mit 310 Milliarden US-Dollar den größten Beitrag leistet.

Claire Marty, Vice President NIQ Beauty, kommentiert die Ergebnisse: "Wir bei NIQ wissen, dass das Verständnis der Unterschiede zwischen den Generationen entscheidend ist, um in der sich stetig entwickelnden Beautybranche erfolgreich zu sein. Dies ermöglicht Unternehmen, über einen 'One-Size-Fits-All'-Ansatz hinauszugehen und Strategien gezielt auf die jeweiligen Generationen abzustimmen. Unsere Daten zu Verbrauchertrends und Verkaufszahlen helfen Kosmetikmarken dabei, unerfüllte Bedürfnisse zu identifizieren, die Werte der Kunden zu verstehen und sich in der Einzelhandelslandschaft zurechtzufinden."

Wichtigste Erkenntnisse zu den verschiedenen Generationen:

Die Millennials werden die Beautybranche im nächsten Jahrzehnt dominieren:

Dominierender Einfluss: Millennials (geboren zwischen 1977 und 1995) werden in den kommenden zehn Jahren das Wachstum des globalen Beautymarktes vorantreiben und bis 2034 die Generation X als führende Ausgabengruppe ablösen. Sie werden dann 24 der weltweiten Beauty-Ausgaben verantworten.

Millennials (geboren zwischen 1977 und 1995) werden in den kommenden zehn Jahren das Wachstum des globalen Beautymarktes vorantreiben und bis 2034 die Generation X als führende Ausgabengruppe ablösen. Sie werden dann 24 der weltweiten Beauty-Ausgaben verantworten. Fokus auf natürliche Inhaltsstoffe: Das Ausgabenwachstum der Millennials bei Haut- und Haarpflegeprodukten wird im Jahr 2024 sowohl in den Vereinigten Staaten als auch weltweit das des Gesamtmarktes übertreffen. Mehr als die Hälfte der Millennials (56 %) legt großen Wert auf ihr Aussehen und bevorzugt für ihre Schönheitsroutine am ehesten natürliche Inhaltsstoffe oder ersatzweise Lebensmittel.

Das Ausgabenwachstum der Millennials bei Haut- und Haarpflegeprodukten wird im Jahr 2024 sowohl in den Vereinigten Staaten als auch weltweit das des Gesamtmarktes übertreffen. Mehr als die Hälfte der Millennials (56 %) legt großen Wert auf ihr Aussehen und bevorzugt für ihre Schönheitsroutine am ehesten natürliche Inhaltsstoffe oder ersatzweise Lebensmittel. Stärkster Zuwachs bei Beauty-Dienstleistungen : Die Ausgaben der Millennials für Beauty-Dienstleistungen werden bis 2034 am stärksten wachsen. Europa führt diesen Trend an: 57 der Millennials in Europa geben ihr Beautybudget für Dienstleistungen aus und nur 6 für Make-up. In Nordamerika liegt der Make-up-Anteil bei 11 %.

: Die Ausgaben der Millennials für Beauty-Dienstleistungen werden bis 2034 am stärksten wachsen. Europa führt diesen Trend an: 57 der Millennials in Europa geben ihr Beautybudget für Dienstleistungen aus und nur 6 für Make-up. In Nordamerika liegt der Make-up-Anteil bei 11 %. TikTok als Inspirationsquelle: Millennials lassen sich von TikTok-Trends beeinflussen. Der Hashtag makeupover30 verzeichnet ein jährliches Wachstum von 194,9 %, was den Bedarf an altersspezifischen Tipps und Produkten unterstreicht. So zeigt sich auf TikTok beispielsweise mit 14,1 Millionen durchschnittlichen wöchentlichen Aufrufen ein wachsendes Interesse an Rindertalg für Hautpflegeroutinen.

Die Generation X gibt am meisten Geld für Schönheit aus:

Marktwachstum: Die Generation X (geboren zwischen 1965 und 1980) trägt in den Jahren 2024 bis 2034 mit einem Anstieg der Ausgaben um 150 Milliarden Dollar maßgeblich zum Marktwachstum bei. Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum werden mehr als die Hälfte des Wachstums generieren, wobei die Mittelschicht in China und wohlhabende Verbraucher in Indien den größten Beitrag leisten werden.

Die Generation X (geboren zwischen 1965 und 1980) trägt in den Jahren 2024 bis 2034 mit einem Anstieg der Ausgaben um 150 Milliarden Dollar maßgeblich zum Marktwachstum bei. Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum werden mehr als die Hälfte des Wachstums generieren, wobei die Mittelschicht in China und wohlhabende Verbraucher in Indien den größten Beitrag leisten werden. Starke Präsenz in vielen Kategorien : In 80 der untersuchten Beautykategorien ist die Generation X stärker vertreten als die Gesamtbevölkerung. Besonders die Hautpflege wird in den nächsten 10 Jahren mit einer Wachstumsrate von 4,9 (26,8 Mrd. US-Dollar) im Jahresvergleich das schnellste Wachstum verzeichnen.

: In 80 der untersuchten Beautykategorien ist die Generation X stärker vertreten als die Gesamtbevölkerung. Besonders die Hautpflege wird in den nächsten 10 Jahren mit einer Wachstumsrate von 4,9 (26,8 Mrd. US-Dollar) im Jahresvergleich das schnellste Wachstum verzeichnen. Convenience als Priorität : Die Generation X kauft bevorzugt in Einkaufzentren mit einem breiten Sortiment oder auf Amazon ein.

: Die Generation X kauft bevorzugt in Einkaufzentren mit einem breiten Sortiment oder auf Amazon ein. Digitale Trends: Die TikTok-Aufrufe zum Thema Make-up sind bei der Generation X auf 53 gestiegen. Der beliebte Hastag over40makeup erreichte im Jahr 2024 rund 6,9 Millionen Aufrufe. Produkte wie der "Guide Beauty Wand" für Kunden mit zittrigen Händen, erfreuen sich bei einigen Gen X-Creators auf TikTok wachsender Beliebtheit.

"Wir gehen davon aus, dass der globale Beautysektor erstmals die Grenze von 1 Billion US-Dollar überschreiten wird", erklärt Wolfgang Fengler, CEO von World Data Lab. "Das zeigt deutlich, dass Kosmetika und Beautydienstleistungen weltweit für Verbraucher aller Altersgruppen eine wichtige Rolle spielen."

"Das Erfassen digitaler Trends auf Plattformen wie TikTok und Google Search ist für Marken unerlässlich, um auf Veränderungen der Verbraucherinteressen und -bedürfnisse angemessen reagieren zu können", so Yarden Horwitz, Mitbegründer von SPATE

Da Millennials und die Generation Z Gesundheit und Umwelt in den Vordergrund rücken, achten sie bei Beautyprodukten auf die unterschiedlichen Aspekte der Nachhaltigkeit. Millennials bevorzugen Produkte und Dienstleistungen, die keine oder nur geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben (+3,2 Punkte). Die Generation Z achtet hingegen besonders auf soziale Gleichheit und kauft Marken, die benachteiligte Gemeinschaften oder Minderheiten unterstützen (+1,2 Punkte).

Der NIQ Beauty Futures Report a guide to generational journey of global beautry buyers bietet einen umfassenden Überblick über die Konsumenten von Beautyprodukten weltweit. Der Bericht deckt folgende Themen ab:

Prognosen für die Entwicklung der weltweiten Beautyindustrie bis 2034.

- Treiber der Kaufverhalten der einzelnen Generationen.

- Aufkommende Beautytrends auf Google und TikTok.

Für ein Exemplar des Berichts, klicken Sie bitte hier.

Über NIQ

NielsenIQ (NIQ) ist das weltweit führende Customer Intelligence-Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens der Kunden bereitstellt und neue Wachstumsmöglichkeiten aufzeigt. 2023 tat sich NIQ mit GfK zusammen. Dies war der Zusammenschluss zweier Branchenführer mit unvergleichlicher globaler Reichweite. Heute ist NIQ in mehr als 95 Ländern tätig und deckt 97 des BIP ab. Mit seiner ganzheitlichen Sicht auf den Einzelhandel und seinen umfassendsten Erkenntnissen über die Verbraucher, die mittels fortschrittlicher Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full ViewTM

Über World Data Lab

World Data Lab stellt in die Zukunft gerichtete proprietäre Daten zur Quantifizierung und Prognose von Verbrauchertrends, Verbraucherausgaben, demografischen Veränderungen und Fortschritten bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung bis zum Jahr 2034 zusammen. Unser fortschrittlicher datenwissenschaftlicher Ansatz, der von Experten peer-reviewt und in Nature veröffentlicht wurde, bietet konkurrenzlose Genauigkeit, Aktualität und Konsistenz für alle demografischen Gruppen in 180 Ländern und in über 6.000 Städten.

Über SPATE

Spate ist eine KI-gestützte Marktforschungsplattform, die über 20 Milliarden Suchsignale und 60 Millionen TikTok-Videos weltweit analysiert und Marken Einblicke in die sich ständig weiterentwickelnde Verbrauchertrend-Landschaft verschafft. Durch die Daten von Spate können Marken das schnelllebige Schönheitsumfeld besser verstehen, wobei die wichtigsten altersbezogenen Veränderungen, wie das wachsende Interesse an Make-up für reife Haut bei der Google-Suche und auf TikTok, aufgezeigt werden.

