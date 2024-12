München (ots) -Krebs bleibt eine der größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Dank präziserer Diagnosen, innovativer Therapien und einem tieferen Verständnis für Tumorbiologie zeigen sich zunehmend vielversprechende Perspektiven im Kampf gegen die Krankheit. In der neuen Ausgabe beschäftigt sich Premium Quarterly (https://premiumquarterly.com/health/wann-ist-krebs-heilbar/) u.a. damit, wie moderne Medizin und innovative Forschung den Kampf gegen Krebs verändern - und welche Chancen und Grenzen dabei bestehen.Neue Therapien und präzisere DiagnosenDank Fortschritten in der Genomforschung und personalisierten Therapien konnten die Überlebenschancen bei vielen Krebsarten deutlich verbessert werden. Bei Brustkrebs liegen die Chancen auf Überleben und Genesung - frühzeitige Diagnose vorausgesetzt - bei fast 90 Prozent (1973: 65 Prozent) und auch Prostata- sowie Hautkrebs können in neun von zehn Fällen geheilt werden. Innovative Ansätze wie die Liquid Biopsy ermöglichen es, Tumorzellen über eine einfache Blutprobe frühzeitig zu entdecken, wodurch die Behandlungschancen weiter steigen könnten. Zudem haben Medikamente wie mRNA-basierte Impfstoffe und Immuntherapien das Potential, Krebs zu einer kontrollierbaren chronischen Krankheit zu machen.Welche Lebensgewohnheiten sind besonders riskant?Immer noch stark unterschätzt, aber Nummer 1 im Ranking der krebsfördernden Faktoren: Übergewicht. Der Zusammenhang zwischen der Entstehung von Krebserkrankungen und starkem Übergewicht ist mittlerweile so gut belegt wie der zwischen Rauchen und Krebs. Was viele Menschen nicht wissen: Übergewicht beschleunigt den Alterungsprozess und erhöht so das Krebsrisiko. In Deutschland sind aktuell 53 Prozent der Frauen und 67 Prozent der Männer übergewichtig, rund 25 Prozent der Erwachsenen sogar stark übergewichtig. In der Liste schädlicher Angewohnheiten folgen Bewegungsmangel und falsche Ernährung.Den vollständigen Artikel "Wann ist Krebs heilbar" und weitere spannende Fragen und Antworten über Krebs finden Sie in der neuen Ausgabe von "Premium Quarterly" oder online unter www.premiumquarterly.com (https://premiumquarterly.com/health/anti-aging-trend-exosome/).Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Die aktuelle Ausgabe von "Premium Quarterly" das Magazin für Gesundheit, Wellbeing und Premium Lifestyle ist an ausgewählten Kiosken und online erhältlich.Pressekontakt:Premium QuarterlyPia LandgrebePR & CommunicationsPia.landgrebe@premiummedicalcircle.com+49 176 643 75787Original-Content von: PREMIUM Medical Circle GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175006/5928084