Wie das BF.Quartalsbarometer für das vierte Quartal 2024 zeigt, hellt sich die Stimmung unter den Immobilienfinanzierern weiter auf. Der Aufwärtstrend der vergangenen Quartale setzt sich somit fort. Grund dafür sind die Einschätzungen in Bezug auf das Neugeschäft und die Finanzierungsbedingungen. Die Stimmung unter den Immobilienfinanzierern verbessert sich weiter, wie die Auswertung des BF.Quartalsbarometers für das vierte Quartal 2024 ergab. Der Sentimentindex steigt zum fünften Mal in Folge an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...