Krypto-Analyst prognostiziert: Sogar Solana hat jetzt 20x Potenzial!

Der jüngste Krypto-Crash scheint vorerst verdaut. Aktuell stabilisieren sich die Kurse der führenden Kryptowährungen. Bitcoin tendiert etwas fester, XRP erlebt einen stärkeren Rebound. Mit Solana und TRON notieren zwei weitere Top 10 Kryptowährungen heute im Plus, was das gemischte Marktbild durchaus ansprechend visualisiert. Nun konnte Solana zuletzt nicht mit XRP, Cardano oder selbst Ethereum mithalten. Die führende Layer-1-Blockchain mit dem nativen SOL Coin zollt etwas ihrer zuvor starken Entwicklung Tribut. Dennoch bleiben Analysten bullisch - so geht der folgende Experte immer noch von 20x Potenzial für Solana aus. Was steckt hinter der SOL Prognose?

Solana Analyse: Bullisches Muster! SOL auf 4.000 $?

Das Cup and Handle Pattern ist ein bullisches Chartmuster. Dieses signalisiert eine mögliche Fortsetzung eines Aufwärtstrends. Es besteht aus zwei Teilen: einer abgerundeten Tasse (Cup) und einem kleineren, leicht abfallenden Konsolidierungsbereich (Handle). Dieses Muster tritt häufig nach einem längeren Aufwärtstrend auf. Man erkennt es an einer U-förmigen Formation des Cups und einer kurzen Seitwärtsbewegung oder Abwärtskorrektur beim Handle. Der Handle sollte maximal ein Drittel der Höhe des Cups ausmachen.

Das Kursziel wird dann berechnet, indem die Höhe des Cups zur Ausbruchsstelle des Handles addiert wird. Der Ausbruch erfolgt in der Regel bei einem deutlichen Überschreiten des Widerstandsniveaus des Handles. Zum Trading wartet man also auf einen Ausbruch, bestenfalls mit erhöhtem Volumen.

Der Analyst Ali Martinez sieht für Solana (SOL) nun ein enormes Potenzial. Basierend auf einem ausgeprägten Cup-and-Handle-Pattern prognostiziert er einen Kursanstieg auf 4.000 US-Dollar. Dieses bullische Muster deutet auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends hin. Denn SOL habe schon das Muster bullisch aufgelöst und hier zuletzt mit der letzten roten Kerze den Retest erfolgreich abgeschlossen.

Dennoch ignoriert die technische Analyse den folgenden Umstand. Mit steigender Marktkapitalisierung wird es zunehmend schwieriger, hohe Renditen zu erzielen. Größere Kapitalmengen erfordern signifikant höhere Zuflüsse, um den Preis in ähnlichem Ausmaß zu bewegen wie bei kleineren Projekten.

Damit Solana ein Kursziel von 4.000 US-Dollar erreicht, müsste sich der Wert verzwanzigfachen. Bei einer aktuellen Bewertung von rund 100 Milliarden US-Dollar entspräche dies einer Marktkapitalisierung von etwa 2 Billionen US-Dollar - vergleichbar mit den größten Unternehmen weltweit. Dies wäre langfristig nur bei signifikanter Krypto-Adoption, wachsender Liquidität und stabiler Marktentwicklung realistisch. Kurzfristig wenden sich SOL-Halter wohl besser realistischeren Zielen zu - beispielsweise würde eine 5x Performance Solana im Bereich von Ethereum ansiedeln. Bei weiterer Marktdurchdringung scheint dies möglich und würde immerhin SOL auf 1000 US-Dollar pumpen.

Solana Alternative: Flockerz vor 6 Mio. $, Vote-to-Earn-Belohnungen starten

Viele Anleger ergänzen Basis-Investments wie Solana durch kleinere Altcoins, um besagte hohe Renditen zu erzielen. Diese bieten oft höhere Renditechancen aufgrund niedrigerer Marktkapitalisierungen. Besonders in Bullenmärkten diversifizieren Investoren, um vom Potenzial aufstrebender Projekte zu profitieren.

Mit Flockerz tritt ein neuer dezentraler Meme-Coin ins Rampenlicht, der den Fokus auf Demokratie und Community legt. Das Projekt hat mit seinem innovativen "Vote-to-Earn"-Ansatz die Aufmerksamkeit des Marktes erregt. Nutzer können aktiv an Entscheidungen teilnehmen und dafür mit FLOCK Tokens belohnt werden. Dieser Mechanismus spiegelt die Vision des Projekts wider: Dezentralität und Mitbestimmung sollen im Kryptomarkt eine stärkere Rolle spielen. Die erfolgreiche Presale-Phase, die schon fast 6 Millionen US-Dollar einbrachte, zeigt ein intaktes Momentum. Die Resonanz auf den Meme-Coin mit Vote-to-Earn ist groß.

Im Zentrum des Projekts steht "Flocktopia". Dabei handelt es sich um eine dezentrale autonome Organisation (DAO), die als digitale Plattform für Entscheidungsprozesse dient. Hier werden wichtige Weichen für die Zukunft des Coins gestellt. Nutzer können über neue Marktsegmente abstimmen und gleichzeitig von Belohnungen profitieren. Dies hebt Flockerz von traditionellen Meme-Coins ab, bei denen die Kontrolle oft ausschließlich bei den Entwicklern liegt. Durch die aktive Einbindung der Community sollen Risiken wie Rug Pulls minimiert und eine transparente, vertrauenswürdige Basis geschaffen werden.

Dies zeigt sich auch in der Verteilung der Token: 70 Prozent sind für Community-Initiativen reserviert. Dazu gehören unter anderem Staking-Programme und Prämien für Abstimmungen, die das Engagement der Nutzer fördern.

Das Initial Coin Offering (ICO) bietet Anlegern die Möglichkeit, FLOCK Tokens vor dem Börsenstart zu erwerben. Die Token wurden von renommierten Prüfern wie Coinsult und SolidProof zertifiziert. Der Erwerb ist mit ETH, BNB, USDT und Kreditkarten möglich. Anleger sollten beachten, dass morgen eine Preiserhöhung ansteht - so kann ein frühes Investment schon Buchgewinne vor dem Handelsstart bringen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.