San Francisco (ots/PRNewswire) -Gemeinsame Stärke für nachhaltiges Wachstum im Schweizer IT-MarktIGEL, ein führender Anbieter sicherer Endpoint-Betriebssysteme, und die ADN Distribution AG, einer der führenden Value-Added-Distributoren Mitteleuropas, feiern 20 Jahre erfolgreiche Partnerschaft. Diese Zusammenarbeit steht für gegenseitiges Vertrauen, kontinuierliche Innovation und bedeutendes Wachstum im Schweizer Markt."Seit zwei Jahrzehnten verbindet uns eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ADN in der Schweiz," betont Claudio Nessi, Area Vice President Schweiz bei IGEL. "Gemeinsam haben wir nicht nur Herausforderungen gemeistert, sondern auch wegweisende Innovationen geschaffen und nachhaltiges Wachstum erzielt. Mein Dank gilt insbesondere Friedrich Frieling und dem gesamten ADN-Team für ihr Engagement und ihre Expertise. Wir blicken mit Vorfreude auf viele weitere Jahre erfolgreicher Kooperation."Friedrich Frieling, Geschäftsführer von ADN, ergänzt: "Unsere Partnerschaft zeichnet sich durch ein tiefes Verständnis des Marktes, gegenseitiges Vertrauen und die Fähigkeit aus, sich dynamisch an die Entwicklungen im End-User-Computing anzupassen. Gemeinsam setzen wir auf innovative, zukunftssichere Lösungen, die unseren Kunden echten Mehrwert bieten."Diese Partnerschaft hat nicht nur die Marktpräsenz von IGEL in der Schweiz gestärkt, sondern auch zur Steigerung der Markenbekanntheit und des Marktanteils beigetragen. Der Channel profitiert von gebündeltem Fachwissen, verlässlicher Unterstützung und einer klaren Fokussierung auf nachhaltiges Wachstum. Kunden erhalten das Beste aus beiden Welten: die lokale Nähe von ADN kombiniert mit IGELs globaler Innovationskraft.Brian Cornell, VP Sales DACH bei IGEL, unterstreicht: "Durch unsere enge Zusammenarbeit mit ADN haben wir eine starke und innovative Präsenz im Schweizer Markt aufgebaut. Gemeinsam haben wir uns als zentrale Akteure in der Region etabliert und gezeigt, wie wertvoll langfristige, partnerschaftliche Beziehungen für nachhaltigen Erfolg und Innovation sind."Über IGEL IGEL bietet das führende sichere Endpoint-Betriebssystem für Unternehmen. Jetzt. Und in Zukunft. Mit Fokus auf VDI, DaaS, SaaS und sicheres Browsen steht IGEL OS für eine erstklassige Benutzererfahrung und effiziente Verwaltung. Der Zero-Trust-Sicherheitsansatz reduziert Angriffsvektoren und stärkt die Cybersicherheit. Vertraut von Organisationen weltweit, unterstützt IGEL die Technologien von mehr als 100 IGEL Ready-Partnern in über 50 Ländern.Mehr Informationen finden Sie unter www.igel.com.Über ADN ADN Advanced Digital Network Distribution AG vertreibt beratungsintensive Produkte und herstellerübergreifende End-to-End-Lösungen aus den Bereichen Cloud & Virtualization, Networking & Security, Storage Solutions sowie Unified Communications an IT-Wiederverkäufer.