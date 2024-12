Baierbrunn (ots) -Ein Fuß ist plötzlich gerötet, stark geschwollen oder fühlt sich wärmer an als der andere? Dann ist es wichtig, umgehend eine Arztpraxis aufzusuchen. Denn diese Symptome können auf einen Charcot-Fuß hinweisen - ein Knochen- und Gelenkschaden infolge von Nervenschäden, die bei Diabetes häufig sind, aber auch andere Ursachen haben können, schreibt die neue Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber". Der Charcot-Fuß gilt als Sonderform des diabetischen Fußsyndroms.Warum eine sofortige Behandlung wichtig ist: "Bei einem Charcot-Fuß werden die Fußknochen mit der Zeit immer poröser. Ohne rechtzeitige Behandlung brechen sie irgendwann ein", sagt der Chirurg und Fußspezialist Dr. Gerald Engels. Die Folge sind starke Verformungen des Fußes, die zu Druckschäden und infizierten Wunden führen können. Am Ende droht die Amputation. Und: Wird nicht frühzeitig behandelt, steigt das Risiko, dass auch der zweite Fuß erkrankt.Werden die Schäden früh erkannt und behandelt, können sie sich vollständig zurückbilden. Zu den Anzeichen gehört neben Rötung, Schwellung oder Überwärmung des Fußes, mitunter des gesamten Unterschenkels, manchmal ein dumpfer Schmerz. Das Problem: Diese Symptome können auch bei anderen Erkrankungen auftreten, etwa rheumatischen Gelenkentzündungen, bakteriellen Infektionen, Thrombosen. Auf der sicheren Seite sind Betroffene, wenn sie sich umgehend von Hausarzt oder Diabetologin in eine Einrichtung überweisen lassen, die auf die Therapie diabetesbedingter Fußprobleme spezialisiert ist. Hier gibt es Adressen: www.a-u.de/!1173257 (http://ots.de/wTUL3h).Noch besser: vorbeugen! Dazu gehören gute Zuckerwerte, die das Fortschreiten von Nervenschäden stoppen, möglichst gute Blutdruck- und Blutfettwerte, nicht rauchen, wenig oder keinen Alkohol trinken. Und die Füße gut pflegen, etwa täglich eincremen und inspizieren. Vereinbarte Kontrollintervalle einhalten, Auffälligkeiten rasch Arzt oder Ärztin zeigen. Auch Fußgymnastik kann helfen. Übungen gibt es hier: www.a-u.de/!1173249 (http://ots.de/UGa2X9).Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 12/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5928114