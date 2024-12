So startet der deutsche Leitindex am Mittwoch in den Handel und darauf kommt jetzt alles an. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Zalando und Addidas, die beide deutlich unter Druck geraten. Der DAX ist am Mittwoch kaum verändert gestartet. Vor den US-Inflationsdaten an diesem Nachmittag und der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag halten sich die Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Seit dem Wochenstart ...

