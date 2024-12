Hamburg (ots) -Anmoderationsvorschlag: Es dauert nicht mehr lange, dann ist das alte Jahr vorbei und das neue wird bei Vielen traditionell mit einem Feuerwerk begrüßt. Dann werden wieder Raketen und Feuerwerksbatterien in die Luft gejagt, und natürlich fliegen auch Böller. Viele Kinder sind dabei. Sie stehen aber nicht nur staunend daneben, sondern wollen mitmachen, und das ist an sich auch kein Problem, denn es gibt ja extra Kinder- und Jugendfeuerwerk. Trotzdem kommt es in der Silvesternacht immer wieder zu schlimmen Verletzungen, zum Beispiel schwerste Verbrennungen an Haut und Händen, Augenverletzungen oder Hörschäden. Warum das so ist und wie man das Risiko für solche Verletzungen minimieren kann, sagt uns mein Kollege Mario Hattwig.Sprecher: Vor allem am Silvesterabend wollen Eltern ihren Kindern den Spaß nicht verderben, unterschätzen aber oft die Wucht von Feuerwerksartikeln oder ignorieren einfach die Altersangabe der Pyrotechnik, so Dr. Susanne Woelk von der Aktion Das sichere Haus.O-Ton 1 (Dr. Susanne Woelk, 13 Sek.): "Man muss bedenken, dass sogenanntes 'Jugendfeuerwerk' der Kategorie 1 auch erst für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen ist. Dazu zählen zum Beispiel Bengalinos, Gold- und Silberregen, kleine Handfackeln, Bodenwirbel aber eben auch Knallbonbons oder Knallerbsen."Sprecher: ...und auch die beliebten Wunderkerzen, die man nur im Freien zünden sollte. Einerseits, weil drinnen erhöhte Brandgefahr besteht,...O-Ton 2 (Dr. Susanne Woelk, 15 Sek.): "...andererseits entstehen Verbrennungsgase, die nicht in größeren Mengen eingeatmet werden sollten, weil sie bei Kindern zu Vergiftungen führen können. Und auch egal wo - man sollte immer darauf achten, Wunderkerzen in ausreichendem Abstand von Gesicht und Körper zu halten."Sprecher: Grundsätzlich gilt beim Thema Feuerwerk, dass Eltern ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt lassen sollten. Außerdem sollte man sich die Gebrauchsanweisung der Feuerwerksartikel rechtzeitig vor Silvester und zusammen mit dem Kind durchlesen und...O-Ton 3 (Dr. Susanne Woelk, 17 Sek.): "...wenn Kinder in der Silvesternacht im Freien sind, sollten sie schwer entflammbare Kleidung tragen, also zum Beispiel aus reiner Baumwolle und kein Synthetik-Gemisch und auch keine Kapuzenjacken oder -pullis, in denen sich Feuerwerkskörper verfangen können. Und auch ein Gehörschutz ist eigentlich ganz sinnvoll."Sprecher: Sicheres Kinder- und Jugendfeuerwerk erkennt man übrigens am CE-Zeichen und der Kennnummer der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.O-Ton 4 (Dr. Susanne Woelk, 14 Sek.): "Die kürzt sich BAM ab und hat die Kennnummer 0589. Und wer beim Kauf auf diese Kennnummer und auf das BAM-Zeichen achtet, der hat schon ziemlich viel für seine Sicherheit getan und auch für die Sicherheit der Kinder."Abmoderationsvorschlag: Lassen Sie Ihre Kinder niemals allein mit Feuerwerk, auch nicht mit Kinder- und Jugendfeuerwerk. Jedes Jahr landen mehr als 200 Kinder mit schweren Verletzungen in der Notaufnahme, weil es zu Unfällen mit Feuerwerk kommt, das gar nicht für sie geeignet war. Mehr Informationen und Tipps zum Thema Kinder- und Jugendfeuerwerk sowie zu vielen weiteren Themen rund um Sicherheit in Heim und Freizeit, finden Sie auf der Website www.das-sicherehaus.de.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/5928161