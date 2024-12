Ein Jahr nachhaltiges lokales Wachstum und mehr als zwei Dutzend Rechtsanwälte

Hunton Andrews Kurth LLP expandiert weiterhin in London und hat fast ein Dutzend renommierte Anwälte für Energie- und Projektfinanzierungen gewonnen.

Die Partner Charles Morrison, Dimitri Papaefstratiou, Simon Collier, Harry Brunt, Counsel Joseph Lam und Consultant Grant Henderson sowie fünf Associates sind von Ernst Youngs Rechtsabteilung, EY Law, zur Firma gekommen. Das Team konzentriert sich auf Transaktionen in verschiedenen Energiesektoren, wie Öl und Gas, erneuerbare Energien und thermische Energie, sowie auf neue Technologien zur Kohlenstoffabscheidung, Wasserstoff- und Energiespeicherung.

"Die Aufnahme dieser renommierten Juristen unterstreicht unser Engagement, unsere Position als führender Berater der globalen Energiebranche zu behaupten", sagte Sam Danon, Managing Partner bei Hunton Andrews Kurth. "Das Team passt gut zu unserer internationalen Wachstumsstrategie, die darauf abzielt, sicherzustellen, dass wir in wichtigen Praxisbereichen, in Kernbereichen der Branche und in Regionen mit starker Kundennachfrage eine kritische Masse erreichen."

"Die Aktivität im Energiesektor bleibt unglaublich robust, angetrieben durch den Bedarf an erneuerbaren und alternativen Lösungen zur Unterstützung der Energiewende sowie den Bedarf an Infrastruktur und traditioneller Ressourcenentwicklung in Schwellen- und Industrieländern", ergänzte Jeff Schroeder, Leiter des Energie- und Infrastrukturteams von Hunton Andrews Kurth. "Wir freuen uns besonders über die Fähigkeit des Teams, die Pipeline komplexer, grenzüberschreitender Energieprojekte zu erweitern und unsere globale Energiepraxis zu vertiefen."

Zur Unterstützung seiner internationalen Wachstumsstrategie hat Hunton Andrews Kurth seit August 2023 sein Londoner Büro um mehr als zwei Dutzend Anwälte erweitert. Kürzlich kamen die Finanzpartner Alan Cunningham und Richard Skipper von EY Law zur Kanzlei. Im September kamen die Projektfinanzierungspartner Ayesha Waheed und Seyfi Can Kandemir hinzu. In London begrüßte Hunton Andrews Kurth letztes Jahr den auf Energierecht spezialisierten Partner Philip Mace sowie die Partner Maurice Kenton und David Hesse für Energie- und Infrastrukturstreitigkeiten, Counsel Edward Hamilton und Special Counsel Simon Schooling, die zusammen führende Mitglieder des internationalen Schiedsgerichtsteams der Kanzlei sind.

"Unsere auf Energie spezialisierten Unternehmens- und Streitbeilegungsteams in London haben im vergangenen Jahr ein enormes Wachstum erlebt und unsere Reichweite in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika vergrößert", sagte Ferdinand Calice, geschäftsführender Gesellschafter des Londoner Büros von Hunton Andrews Kurth. "Wir freuen uns, unsere neuesten Kollegen in der Kanzlei begrüßen zu dürfen."

Über das Energie- und Infrastrukturteam von Hunton Andrews Kurth

Die globalen Energie- und Infrastrukturanwälte von Hunton Andrews Kurth unterstützen Mandanten dabei, einige der größten und komplexesten Projekte der Welt auf den Markt zu bringen. Unser Team berät Sie von der Konzeption bis zum Abschluss bei der Entwicklung und Finanzierung kapitalintensiver Projekte. Wir vertreten Sponsoren, Kreditgeber, Investoren, Regierungen und andere Projektbeteiligte, die in nahezu allen Segmenten der Energiewirtschaft und Infrastrukturbranche tätig sind. Unsere Projektanwälte haben Transaktionen in mehr als 75 Ländern abgewickelt, mit marktführenden Stärken in den Bereichen Projektfinanzierung, Agenturfinanzierung, kommerzielle Kernenergie, US-Energiesteuergutschriften, Unterwasser-Glasfasernetze und Versorgungskapitalmärkte, um nur einige zu nennen.

Über Hunton Andrews Kurth LLP

Seit mehr als 120 Jahren betreut Hunton Andrews Kurth mit einem kooperativen und zielgerichteten Ansatz Kunden auf der ganzen Welt. Mit strategisch günstig gelegenen Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und rund um den Globus ist das Unternehmen für seine Stärke in der Energiewirtschaft, im Finanzdienstleistungssektor, in der Immobilienbranche, im Einzelhandelssektor und in der Konsumgüterindustrie sowie für seine beträchtliche Tiefe über zahlreiche Praxisbereiche hinweg bekannt. Hunton Andrews Kurth pflegt eine starke Kultur, die auf einem unerschütterlichen Engagement für seine Kunden, Kollegen und Gemeinschaften beruht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte huntonak.com.

