Leipzig/ München (ots) -Am Donnerstag, 12. Dezember, überträgt der MDR ab 20.15 Uhr live aus Leipzig die 30. José Carreras Gala. Gastgeber und Stifter José Carreras wird in seiner großen Vision "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem" wieder von prominenten internationalen und nationalen Künstlerfreunden unterstützt.Gemeinsam mit Gastgeber José Carreras werden auch in diesem Jahr die TV-Moderatoren und Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung, Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig, durch den großen Benefiz-Abend führen. Gestern Abend nahmen die drei die Bühne und den reichlich geschmückten Weihnachtsbaum im Studio der Media City Leipzig schon mal in Augenschein.Auf der Bühne dabei sind (in alphabetischer Reihenfolge):ABBAMANIA THE SHOW, Tim Bendzko,Rainhard Fendrich,Gitte Haenning, Albert Hammond, Hansi Hinterseer, Michael Patrick Kelly, Revolverheld, der neue Shootingstar Sophia undvoXXclub.Am Spenden-Telefon sitzen (in alphabetischer Reihenfolge): Felix Brych, Marisa Burger, Marwa Eldessouky, Ronja Forcher, Francis Fulton-Smith, Sven Hannawald, Peter Hardenacke, Ferdinand Hofer, Peter Imhof, Fabian Kahl, Susanne Klehn, Matthias Killing, Hardy Krüger Jr., Robert Lohr, Michaela May, Klaus Meine, Christine Neubauer, Xaver Schlager, Axel Schulz, Kamilla Senjo, Jürgen Tonkel undKatharina Witt.Seit der 1. José Carreras Gala am 22. Dezember 1995 in Leipzig haben die Unterstützerinnen und Unterstützer der José Carreras Leukämie-Stiftung über 245 Millionen Euro für den Kampf gegen Leukämie sowie gegen andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen gespendet. Über 1500 Forschungs- und Sozialprojekte konnten dadurch realisiert werden.José Carreras: "Gemeinsam geben wir Leukämie-Patienten wieder Hoffnung. Bei unserer Premiere hätte ich nie zu träumen gewagt, was wir in fast drei Jahrzehnten im Kampf gegen Leukämie bewegen können und dass ich einmal zur 30. José Carreras Gala einladen darf."Bildmaterial: Bilder der Künstler und der Prominenten am Spendentelefon können zur Ankündigung und Berichterstattung der José Carreras Gala kostenlos von unserer Digitalen Pressemappe (https://www.carreras-stiftung.de/digitale-pressemappe/) heruntergeladen werden.Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDie José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 245 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.500 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.Wer mehr erfahren möchte:Website: www.carreras-stiftung.deFacebook: jose carreras leukaemie-stiftung (https://www.facebook.com/josecarrerasleukaemiestiftung)Instagram: josecarrerasleukaemiestiftungYouTube: José Carreras Leukämie Stiftung (https://www.youtube.com/channel/UC0vC6N-49ucdPTbRwMSDrHw)Podcast "Unermüdlich gegen Leukämie": www.carreras-stiftung.de/podcastWer helfen möchte:Online-Spenden: https://carreras-stiftung.de/spenden/Spenden-Telefonhotline: 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Netz: 0,06 EUR; aus dem Ausland abweichend)Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Deutsche Jose Carreras Leukämie-StiftungPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel: 0151 611 09 353E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42657/5928213