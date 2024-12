News von Trading-Treff.de Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen13:00 US: MBA-Hypothekenanträge Vorw.14:30 US: Verbraucherpr. Nov. y/y 2,7% n. 2,6% m/m 0,3% n. 0,2%14:30 US: Verbraucherpr. (Kernrate) y/y 3,3% n. 3,3% m/m 0,3% n. 0,3%15:00 LIVE Trading FXflat16:00 CA: BoC-Zinsentscheid Volume Profile: VAL: 20318 VAH: 20374 POC: 20348 (FDAX +28)XDAX Close 17:30: 20339 FDAX Close 22:00: 20305Ich wünsche allen einen erfolgreichen HandelstagLegende: ...

